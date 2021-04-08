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Формула 1 / Новость

Формула 1 определила потолок зарплат. Хэмилтон не вписывается

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Один Льюис получает больше, чем команда сможет потратить на двоих пилотов

Формула 1 определила потолок зарплат. Хэмилтон не вписывается

Формула 1 близка к введению потолка зарплат для пилотов. С этого года чемпионат ограничил траты всех команд, но гонорары гонщиков из ведомостей были исключены. По данным La Gazzetta dello Sport, теперь для них готовы свои правила. 

Общая зарплата пилотов одной команды будет ограничена 30 миллионами долларов в год. При этом, бонусные выплаты и доходы от продажи прав на образ пилота не будут входить в эту сумму.

На данный момент правило должно ударить только по двум командам: Mercedes и Red Bull. В первой только Льюис Хэмилтон получает не менее $40 миллионов по неподтвержденным данным, еще $8 млн приходится на Валттери Боттаса. Red Bull платит около $25 млн в год Максу Ферстаппену и еще $6 млн Серхио Пересу. 

При этом, возможность вынести бонусные выплаты из-под потолка позволит командам изменить структуру оплаты услуг гонщиков, не снизив их доходы.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Автор Иван Матушкин

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