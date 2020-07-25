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Формула 1 / Гран При США / Новость

Формула 1 окончательно отменила Гран При США. Организаторы успели приготовиться к аншлагу

Билеты
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Формула 1 окончательно отменила Гран При США. Организаторы успели приготовиться к аншлагу
Автор:
25 июл. 2020 г., 14:18

Устроители гонки в Остине рассчитывали создать дополнительные места для зрителей из-за рекордного спроса на билеты

Формула 1 официально признала срыв четырех гонок. В 2021 году не состоятся Гран При США, Мексики, Бразилии и Канады. Это значит, что чемпионат мира не проведет ни одной гонки в Западном полушарии.

До объявления об отмене организаторы этапа в Техасе рассчитывали поставить рекорд по количеству принятых болельщиков. «После того, как мы продали абсолютно все билеты в прошлом году, желание болельщиков попасть на трибуны было гигантским, – рассказал Motorsport.com босс «Автодрома Америк» Бобби Эпштейн. – Предоплаченные места, заказы – все цифры рванули вверх по сравнению с аншлагом 2020 года.

Это показало, что мы, наконец, смогли показать гонку в Остине как событие, которое стоит увидеть. Чтобы удовлетворить спрос, мы предусмотрели дополнительные места для болельщиков на Гран При.

Помимо этого мы договорились с несколькими суперзвездами, которые должны были давать концерты по вечерам. Остается надеяться, что нам удастся сохранить такую востребованность в 2021 году. Кто знает – может, отмена Гран При-2020 приведет к формированию отложенного спроса на следующий этап».

Эпштейн особенно выделил три аспекта, которые помогли успеху гонки в Техасе среди зрителей. «Во-первых, благодаря документальному сериалу от Netflix сам вид спорта стал более узнаваемым [в США] , – заявил руководитель «Автодрома Америк». – Во-вторых, среди наших гостей начала формироваться традиция приезжать сюда каждый год.

В-третьих, сами остинцы оценили Гран При и принялись включать его в календарь важных городских событий. Когда эти факторы сложились воедино, мы увидели результат».

Гран При США в Остине проводится проходит ежегодно с 2012 года. Все восемь этапов Формулы 1 на этой трассе прошли в ноябре.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США Билеты
Местонахождение Остин
Автор Адам Купер

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