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Формула 1 официально утвердила новый формат спринтерского уик-энда

Начиная с ближайшего Гран При в Баку, гонщики будут проводить две квалификации за Гран При, чтобы результаты спринта не влияли на воскресную решетку

Рональд Фординг
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Формула 1 официально утвердила новый формат спринтерского уик-энда

Субботние спринты появились в Ф1 в 2021 году – с тех пор такие заезды проходили уже шесть раз. Они стали своего рода промежуточной стадией между квалификацией и гонкой – пилоты занимали места на старте по итогам квалификации, а итоги короткого заезда определяли воскресную решетку.

Среди несомненных плюсов, включая повышение зрелищности, у такого формата были и минусы: прежде всего, выбранный вариант заставлял пилотов осторожничать в спринте – допустив ошибку, можно было разом испортить себе обе гонки. 

К примеру, в MotoGP, где с этого года тоже появились спринты, этот вопрос решили иначе: субботняя квалификация определяет расстановку и в одной, и в другой гонке. 

Формула 1 после обсуждения ситуации пришла к иному решению. Мы уже писали про идею  «отдельной субботы», когда этот день не влияет на остальные события уик-энда. Во вторник Комиссия Ф1 окончательно утвердила соответствующие изменения в правилах, а затем их ратифицировал и Всемирный совет FIA по автоспорту.

Обновление: Детали: по каким правилам пройдет Гран При Азербайджана

Теперь в расписание спринтерских Гран При будут две квалификации – пятничная определит расстановку в главной гонке, а субботняя – в спринте. 

Это обещает сделать короткую гонку более яркой, ведь ее события не будут влиять только на распределение очков на финише. 

Кроме того, уйдет в прошлое субботняя утренняя тренировка, которую прежде часто критиковали за отсутствие смысла: режим закрытого парка вступал в силу еще до этого, потому команды не имели возможность работать с настройками и проверять новинки. Оставалось лишь заниматься изучением работы шин на длинных сериях. 

В нынешнем сезоне спринты пройдут на шести Гран При, и новый формат будет использоваться для каждого из них. 

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Изменение расписание спринтерских Гран При

Сессия Было Стало
Пятница, утро Первая тренировка Тренировка
Пятница, день Квалификация, итоги определяют решетку спринта Квалификация главной гонки
Суббота, утро Вторая тренировка Квалификация спринта
Суббота, день Спринт, итоги определяют решетку главной гонки Спринт
Воскресенье Главная гонка Главная гонка
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