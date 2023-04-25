Формула 1 официально утвердила новый формат спринтерского уик-энда
Начиная с ближайшего Гран При в Баку, гонщики будут проводить две квалификации за Гран При, чтобы результаты спринта не влияли на воскресную решетку
Субботние спринты появились в Ф1 в 2021 году – с тех пор такие заезды проходили уже шесть раз. Они стали своего рода промежуточной стадией между квалификацией и гонкой – пилоты занимали места на старте по итогам квалификации, а итоги короткого заезда определяли воскресную решетку.
Среди несомненных плюсов, включая повышение зрелищности, у такого формата были и минусы: прежде всего, выбранный вариант заставлял пилотов осторожничать в спринте – допустив ошибку, можно было разом испортить себе обе гонки.
К примеру, в MotoGP, где с этого года тоже появились спринты, этот вопрос решили иначе: субботняя квалификация определяет расстановку и в одной, и в другой гонке.
Формула 1 после обсуждения ситуации пришла к иному решению. Мы уже писали про идею «отдельной субботы», когда этот день не влияет на остальные события уик-энда. Во вторник Комиссия Ф1 окончательно утвердила соответствующие изменения в правилах, а затем их ратифицировал и Всемирный совет FIA по автоспорту.
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Теперь в расписание спринтерских Гран При будут две квалификации – пятничная определит расстановку в главной гонке, а субботняя – в спринте.
Это обещает сделать короткую гонку более яркой, ведь ее события не будут влиять только на распределение очков на финише.
Кроме того, уйдет в прошлое субботняя утренняя тренировка, которую прежде часто критиковали за отсутствие смысла: режим закрытого парка вступал в силу еще до этого, потому команды не имели возможность работать с настройками и проверять новинки. Оставалось лишь заниматься изучением работы шин на длинных сериях.
В нынешнем сезоне спринты пройдут на шести Гран При, и новый формат будет использоваться для каждого из них.
Изменение расписание спринтерских Гран При
|Сессия
|Было
|Стало
|Пятница, утро
|Первая тренировка
|Тренировка
|Пятница, день
|Квалификация, итоги определяют решетку спринта
|Квалификация главной гонки
|Суббота, утро
|Вторая тренировка
|Квалификация спринта
|Суббота, день
|Спринт, итоги определяют решетку главной гонки
|Спринт
|Воскресенье
|Главная гонка
|Главная гонка
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