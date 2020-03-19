Формула 1 официально отсрочила введение нового регламента на 2022 год

В Формуле 1 заморозили правила на 2021 год. Раньше чемпионат мира планировал перейти на новый регламент, но теперь отказался от этой идеи. Вместо 2021-го Формула 1 внедрит новые технические требования на год позже, в сезоне-2022.

Такое решение приняли сегодня в ходе телефонной конференции с участием председателя совета директоров Ф1 Чейза Кэри, спортивного директора чемпионата мира Росса Брауна, президента FIA Жана Тодта и руководителей всех команд-участниц. Изначально отсрочку поддерживали 9 гоночных коллективов. Против выступала Ferrari. В итоге Скудерия передумала и поддержала идею соперников.

Команды договорились о переносе, чтобы сэкономить деньги. Из-за отмены семи стартовых Гран При сезона-2021 участники Ф1 недополучат существенную долю выручки. Гоночным коллективам не достанутся спонсорские отчисления за отмененные Гран При, а также доля от доходов всей Формулы 1.

В таких условиях для команд было бы чересчур дорого разрабатывать и строить совершенно новые машины для следующего сезона. Отсрочка позволит участникам Формулы 1 продолжать использовать болиды-2020 или машины, построенные на основе этих болидов, в следующем году.

При этом договоренности включают заморозку шасси и коробок передач на сезон-2021. Это значит, что команды смогут совершенствовать свои машины только в некоторых областях.