Формула 1 официально объявила об отмене Гран При Турции и двух гонках в Австрии

Формула 1 отказалась от поездки в Монреаль из-за логистических и карантинных сложностей. В конце апреля было объявлено, что вместо этого во второй уик-энд лета состоится Гран При в пригороде Стамбула. Местная трасса, которая использовалась в прошлом десятилетии, уже пришла на замену в 2020-м и запомнилась остросюжетной дождевой гонкой.

Однако эти планы перечеркнуло решение британского правительства о включении Турции в число стран, въезжающим из которых нужен десятидневный карантин. Так как в Великобритании базируются семь команд Ф1, их персонал попал бы под действие правила, что не позволило бы инженерам, механикам и другим сотрудникам вовремя попасть на следующий этап во Францию.

Попытка спасти Гран При Турции, поменяв их местами с гонкой в Баку, тоже не увенчалась успехом.

В пятницу FIA опубликовала официальное заявление: дата 11-13 июня останется свободной, но общее количество гонок не изменится – «Ред Булл Ринг», как и год назад, примет два этапа. Для этого Гран При Франции решено перенести на 18-20 июня, а его прежнюю дату, 25-27 июня, отдать Гран При Штирии.

Отмененный этап в Канаде/Турции стал уже второй потерей календаря в нынешнем году. Ранее было решено не проводить Гран При Китая.

Календарь чемпионата Формулы 1 на 2021 год

Дата Страна Место/трасса 1. 28 марта Бахрейн Сахир 2. 12 апреля Италия Имола 3. 2 мая Португалия Портиман 4. 9 мая Испания Барселона 5. 23 мая Монако Монте-Карло 6. 6 июня Азербайджан Баку 7. 20 июня Франция Ле-Кастелле («Поль Рикар») 8. 27 июня Австрия Шпильберг 9. 4 июля Австрия Шпильберг 10. 18 июля Великобритания Сильверстоун 11. 1 августа Венгрия Будапешт 12. 29 августа Бельгия Спа 13. 5 сентября Нидерланды Зандфорт 14. 12 сентября Италия Монца 15. 26 сентября Россия Сочи 16. 3 октября Сингапур «Марина-Бэй» 17. 10 октября Япония Сузука 18. 24 октября США Остин 19. 31 октября Мексика Мехико 20. 14 ноября Бразилия Сан-Паулу 21. 21 ноября Австралия Альберт-парк 22. 5 декабря Саудовская Аравия Джидда 23. 12 декабря ОАЭ Абу-Даби

*курсивом выделены уже состоявшиеся этапы