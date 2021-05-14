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Формула 1 / Гран При Турции Новость

Формула 1 официально объявила об отмене Гран При Турции и двух гонках в Австрии

Автор:
, Ответственный редактор

Этап на трассе «Стамбул-парк» джолжен был заменить канадскую гонку, но в итоге он тоже не состоится

Формула 1 официально объявила об отмене Гран При Турции и двух гонках в Австрии

Формула 1 отказалась от поездки в Монреаль из-за логистических и карантинных сложностей. В конце апреля было объявлено, что вместо этого во второй уик-энд лета состоится Гран При в пригороде Стамбула. Местная трасса, которая использовалась в прошлом десятилетии, уже пришла на замену в 2020-м и запомнилась остросюжетной дождевой гонкой. 

Однако эти планы перечеркнуло решение британского правительства о включении Турции в число стран, въезжающим из которых нужен десятидневный карантин. Так как в Великобритании базируются семь команд Ф1, их персонал попал бы под действие правила, что не позволило бы инженерам, механикам и другим сотрудникам вовремя попасть на следующий этап во Францию. 

Попытка спасти Гран При Турции, поменяв их местами с гонкой в Баку, тоже не увенчалась успехом

В пятницу FIA опубликовала официальное заявление: дата 11-13 июня останется свободной, но общее количество гонок не изменится – «Ред Булл Ринг», как и год назад, примет два этапа. Для этого Гран При Франции решено перенести на 18-20 июня, а его прежнюю дату, 25-27 июня, отдать Гран При Штирии.  

Отмененный этап в Канаде/Турции стал уже второй потерей календаря в нынешнем году. Ранее было решено не проводить Гран При Китая.

Календарь чемпионата Формулы 1 на 2021 год

  Дата Страна Место/трасса
1. 28 марта Bahrain Бахрейн Сахир
2. 12 апреля Italy Италия Имола
3.  2 мая Portugal Португалия Портиман
4. 9 мая Spain Испания Барселона
5.  23 мая Monaco Монако Монте-Карло
6. 6 июня Azerbaijan Азербайджан Баку
7. 20 июня France Франция Ле-Кастелле («Поль Рикар»)
8. 27 июня Austria Австрия Шпильберг
9. 4 июля Austria Австрия Шпильберг
10. 18 июля United Kingdom Великобритания Сильверстоун
11. 1 августа Hungary Венгрия Будапешт
12. 29 августа Belgium Бельгия Спа
13. 5 сентября Netherlands Нидерланды Зандфорт
14. 12 сентября Italy Италия Монца
15. 26 сентября Russian Federation Россия Сочи
16. 3 октября Singapore Сингапур «Марина-Бэй»
17. 10 октября Japan Япония Сузука
18. 24 октября United States США Остин
19. 31 октября  Mexico Мексика Мехико
20. 14 ноября Brazil Бразилия Сан-Паулу
21. 21 ноября Australia Австралия Альберт-парк
22. 5 декабря Saudi Arabia Саудовская Аравия Джидда
23. 12 декабря United Arab Emirates ОАЭ Абу-Даби

*курсивом выделены уже состоявшиеся этапы

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Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Автор Александр Кабановский

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