Формула 1 официально объявила об отмене Гран При Турции и двух гонках в Австрии
Этап на трассе «Стамбул-парк» джолжен был заменить канадскую гонку, но в итоге он тоже не состоится
Формула 1 отказалась от поездки в Монреаль из-за логистических и карантинных сложностей. В конце апреля было объявлено, что вместо этого во второй уик-энд лета состоится Гран При в пригороде Стамбула. Местная трасса, которая использовалась в прошлом десятилетии, уже пришла на замену в 2020-м и запомнилась остросюжетной дождевой гонкой.
Однако эти планы перечеркнуло решение британского правительства о включении Турции в число стран, въезжающим из которых нужен десятидневный карантин. Так как в Великобритании базируются семь команд Ф1, их персонал попал бы под действие правила, что не позволило бы инженерам, механикам и другим сотрудникам вовремя попасть на следующий этап во Францию.
Попытка спасти Гран При Турции, поменяв их местами с гонкой в Баку, тоже не увенчалась успехом.
В пятницу FIA опубликовала официальное заявление: дата 11-13 июня останется свободной, но общее количество гонок не изменится – «Ред Булл Ринг», как и год назад, примет два этапа. Для этого Гран При Франции решено перенести на 18-20 июня, а его прежнюю дату, 25-27 июня, отдать Гран При Штирии.
Отмененный этап в Канаде/Турции стал уже второй потерей календаря в нынешнем году. Ранее было решено не проводить Гран При Китая.
Календарь чемпионата Формулы 1 на 2021 год
|Дата
|Страна
|Место/трасса
|1.
|28 марта
|Бахрейн
|Сахир
|2.
|12 апреля
|Италия
|Имола
|3.
|2 мая
|Португалия
|Портиман
|4.
|9 мая
|Испания
|Барселона
|5.
|23 мая
|Монако
|Монте-Карло
|6.
|6 июня
|Азербайджан
|Баку
|7.
|20 июня
|Франция
|Ле-Кастелле («Поль Рикар»)
|8.
|27 июня
|Австрия
|Шпильберг
|9.
|4 июля
|Австрия
|Шпильберг
|10.
|18 июля
|Великобритания
|Сильверстоун
|11.
|1 августа
|Венгрия
|Будапешт
|12.
|29 августа
|Бельгия
|Спа
|13.
|5 сентября
|Нидерланды
|Зандфорт
|14.
|12 сентября
|Италия
|Монца
|15.
|26 сентября
|Россия
|Сочи
|16.
|3 октября
|Сингапур
|«Марина-Бэй»
|17.
|10 октября
|Япония
|Сузука
|18.
|24 октября
|США
|Остин
|19.
|31 октября
|Мексика
|Мехико
|20.
|14 ноября
|Бразилия
|Сан-Паулу
|21.
|21 ноября
|Австралия
|Альберт-парк
|22.
|5 декабря
|Саудовская Аравия
|Джидда
|23.
|12 декабря
|ОАЭ
|Абу-Даби
*курсивом выделены уже состоявшиеся этапы
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции
|Автор
|Александр Кабановский