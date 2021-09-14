Формула 1 обяжет команды сажать новичков за руль в пятницу

В последнее время практика привлечения к участию в этапах Формулы 1 запасных пилотов практически сходит на нет. В нынешнем сезоне прописанную в регламенте возможность использовали только Williams, Alpine и Alfa Romeo.

Более того, в составе участников следующего сезона Ф1 будет в лучшем случае один дебютант, если посадить его за руль решатся в Alfa Romeo.

В то же время пилоты, хорошо проявившие себя в Формуле 2, все активнее уходят в IndyCar, Формулу Е и другие серии.

Чтобы переломить негативную традицию, боссы чемпионата мира решили с будущего года обязать команды привлекать к работе гонщиков без опыта участия в Ф1 по ходу пятничных заездов.

Пока нет определенности с тем, на всех ли Гран При будет использована эта практика. Очевидно, что такой подход будет сложно совместить со спринтерскими гонками, когда пятничная тренировка является по сути единственной.

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«Вопрос с пятничными заездами продвигается, – рассказал в Монце спортивный директор Ф1 Росс Браун. – Каждая команда будет обязана отдать машину новичку. Мы должны очень точно сформулировать, кого именно будем считать новичком. Давайте посмотрим, как у нас это выйдет.

Думаю, на следующий год мы пропишем, что каждая команда должна будет пригласить новичка на фиксированное количество Гран При».

Комментируя общую ситуацию с малым числом дебютантов, он добавил: «Давайте посмотрим, кто пришел в последнее время. Это Джордж [Расселл], это Шарль [Леклер], это Макс [Ферстаппен], это другие.

Так что возможности есть. Здорово, когда им можно помочь, но мне не кажется, что в Ф1 недостаточно молодых гонщиков».

Планы руководства спорта уже активно поддержали в команде McLaren.

«Нам очень нравится идея обязательных сессий вместо тестов после завершения или по ходу сезона, – сказал глава коллектива Андреас Зайдль. – Новичкам нужны именно официальные сессии.

Сейчас, когда количество тестов ограничено, молодежи сложно получить специфический опыт Мы очень довольны озвученными планами и считаем, что нужно даже больше. Дискуссии с другими командами продолжаются, FIA и Ф1 продвигаются вперед».

Очень похожие слова о планах Брауна высказал и глава Aston Martin Отмар Сафнауэр.

В нынешнем сезоне Ф1 к пятничным тренировкам привлекались Рой Ниссани (на фото, Williams, трижды), Каллум Илотт (Alfa Romeo, дважды) и Гуанью Чжоу (Alpine, один раз).