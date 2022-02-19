Формула 1 обязала команды раскрывать технические новинки

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О планах сделать шаг в этом направлении с 2022 года стало известно еще в конце прошлой осени, а в на этой неделе FIA подтвердила детали новой практики, призванной рассказывать об обновлениях и изменениях разных шасси.

В обновленной версии спортивного регламента говорится, что команды отныне обязаны до старта уик-энда подавать заявку с указанием «базовой спецификации» своих машин. Она будет содержать «наименование и краткое описание основных аэродинамических элементов и кузовных панелей», причем тех, что не использовались до этого.

Документы следует направить в FIA в четверг вечером, а уже в пятницу утром – не позднее, чем за 90 минут до старта первой тренировки – будет проходить собственно демонстрация.

Команды обязаны выкатить обе свои машины на пит-лейн для доступа медиа и оставить на один час. При этом они должны быть в той конфигурации, какую планируется использовать для выезда на трассу. Это позволит журналистам увидеть и заснять все новинки, чтобы в дальнейшем сообщить о них своим зрителям и читателям.

Вторая часть процедуры пройдет спустя полчаса после завершения квалификации. На этот раз выкатить потребуется всего по одной машине, причем лишь пяти командам по выбору руководителя гонки.

По ходу таких субботних сессий (пятничных на спринтерских этапах) команды, помимо прочего, обязаны выделить одного своих из ведущих технических специалистов для ответа на вопросы репортеров о том, какие изменения произошли по сравнению с первой демонстрацией.

Произошедшие изменения стали лишь частью глобальных изменений в расписании уик-энда. Напомним, пресс-день, ранее проводимый в четверг, теперь переместился на утро пятницы

Спортивный босс чемпионата Росс Браун, комментируя новые порядки, говорил о стремлении «создать больше интересных моментов и привлечь дополнительное внимание» болельщиков, которые увлекаются техникой.

При этом неясно, как новый порядок уживется с понятным стремлением команд скрывать свои инновационные находки от соперников.

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