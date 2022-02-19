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Формула 1 / Презентация Mercedes Новость

Формула 1 обязала команды раскрывать технические новинки

Теперь по ходу каждого Гран При будет проходить специальная процедура для болельщиков, которые интересуются конструкцией гоночных машин

Формула 1 обязала команды раскрывать технические новинки
Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
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О планах сделать шаг в этом направлении с 2022 года стало известно еще в конце прошлой осени, а в на этой неделе FIA подтвердила детали новой практики, призванной рассказывать об обновлениях и изменениях разных шасси. 

Команды обязаны выкатить обе свои машины на пит-лейн для доступа медиа и оставить на один час. При этом они должны быть в той конфигурации, какую планируется использовать для выезда на трассу. Это позволит журналистам увидеть и заснять все новинки, чтобы в дальнейшем сообщить о них своим зрителям и читателям. 

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Спортивный босс чемпионата Росс Браун, комментируя новые порядки, говорил о стремлении «создать больше интересных моментов и привлечь дополнительное внимание» болельщиков, которые увлекаются техникой.

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Видео: первый онборд с машины Ф1 2022 года
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Видео: первый онборд с машины Ф1 2022 года
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