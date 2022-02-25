Формула 1 объявила об отмене Гран При России

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Гран При России в этом году не состоится. Соответствующее заявление сегодня опубликовали организаторы чемпионата Формулы 1.

«Формула 1 посещает страны по всему миру с целью объединять людей и народы. Мы следим за развитием событий на Украине с печалью и надеемся на спокойное и мирное разрешение нынешней ситуации, – в частности говорится в тексте заявления. – Вечером в четверг FIA, Формула 1 и представители команд обсудили ситуацию в связи с нашими соревнованиями. И все ключевые стороны сходятся в том, что в нынешних обстоятельствах проведение Гран При России невозможно».

Напомним, что гонка этого года должна была стать последней на гоночной трассе в Сочи, где российский этап Ф1 проводился с 2014 года. Начиная со следующего сезона Гран При планировалось проводить на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом – однако в нынешней ситуации говорить о том, будут ли осуществлены эти планы, весьма сложно.

Дополнение: Промоутер ГП России: Есть вероятность, что гонка 2022 года состоится