Формула 1 объявила об отмене Гран При Китая в 2023 году

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В новом календаре Ф1, который опубликовали еще в середине сентября, уик-энд в Шанхае значился четвертым этапом – чемпионат должен был вернуться в страну впервые с начала коронавирусной пандемии.

Но из-за недавней вспышки заболевания в КНР и ужесточения ограничительных мер решено было отказаться от этих планов.

В официальном заявлении, опубликованном в пятницу, говорится: «По итогам диалога с промоутером и местными властями Формула 1 подтверждает, что Гран При Китая 2023 года не состоится из-за существующих сложностей, связанных с ситуацией вокруг COVID-19.

Формула 1 изучает альтернативные варианты в качестве замены, информация о которых будет сообщено дополнительно».

В случае, если заполнить пробел все же не удастся, число гонок в предстоящем сезоне сократится до 23, а в календаре появится пауза со 2 по 30 апреля – между Гран При Австралии и Азербайджана.

Есть вариант, что бакинский уик-энд просто проведут на неделю раньше, так как уже 7 мая Формулу 1 ждет гонка в Майами.

Также у чемпионата существует возможность вместо Шанхая отправиться в Португалию – местная трасса в Алгарве уже выручала Ф1 в 2020 и 2021 годах, когда требовалось составить «ковидный» календарь без выездов за пределы Европы. Местные организаторы уже заявили о готовности вновь принять этап.

Можно ожидать, что окончательное решение будет принято не раньше начала 2023 года, так как потребуются дополнительные переговоры с командами, связанные с финансовыми вопросами.