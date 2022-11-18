Формула 1 объявила о запуске собственной женской серии
Чемпионат, получивший название F1 Academy, должен помочь молодым гонщицам добиться успеха
О планах перехватить инициативу у FIA и самостоятельно помогать девушкам, которые хотят добиться успеха на гоночных трассах, Формула 1 заявила еще в конце октября. На Гран При Абу-Даби стали известны детали этой инициативы.
Проект F1 Academy стартует в 2023 году и будет использовать технику Формулы 4. Планируется собрать 15 участниц, которые будут поделены на пять команд по три гонщицы в каждой. Команды будут найдены среди тех, что уже выступают в Ф3 и Ф2.
Семиэтапный календарь будет включать по три гонки в каждый уик-энд и полностью пройдет в рамках Гран При Формулы 1.
«При изучении тех барьеров, что стоят перед молодыми гонщицами на пути в Ф1, стало ясно, что они не имеют такого же опыта, как соперники-мужчины того же возраста, – сказано в официальном заявлении. – Цель в том, чтобы устранить этот пробел и дать им больше времени на трассе в гонках и тестах.
Также они получат опыт работы с профессиональными командами, которые имеют большой опыт в работе с гоночной молодежью и помогут им развиваться с техническом, физическом и психологическом аспектах».
В гонках F1 Academy будут использовать шасси T421 для Формулы 4, оснащенные 165-сильными моторами Autotecnica и шинами Pirelli. Руководить серией будет нынешний босс Ф2 и Ф3 Бруно Мишель.
Формула 1 поддержит каждую участницу, выделив ей бюджет в 150 тысяч евро. Однако это только половина суммы, необходимой на сезон – вторую девушке предстоит искать самостоятельно.
В Ф1 отдельно подчеркнули, что проект не ставит целью заменить существующую с 2019 года W Series.
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Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
В заявлении сказано: «W Series останется отличной платформой для гонщиц, а F1 Academy, станет еще одним путем к вершине и позволит получить дополнительный опыт за счет большого времени на трассе».
В самой W Series уже отреагировали на эту новость. В заявлении его глава Кэтрин Бонд Миур приветствует создание F1 Academy и говорит, что этот проект станет «хорошей серией поддержки для W Series».
Нынешний женский чемпионат был вынужден досрочно прервать сезон-2022 из-за финансовых сложностей, но его организаторы обещают уже в скором времени представить планы на 2023 год.
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