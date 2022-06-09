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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Формула 1 уточнила правила въезда и выезда с пит-лейна

В преддверии этапа в Баку руководитель гонок Нильс Виттих объявил, что в этот уик-энд гонщики будут вправе наезжать на белую линию

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Формула 1 уточнила правила въезда и выезда с пит-лейна
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Вопрос с ограничительными линиями появился на повестке после неудачной попытки Ferrari добиться наказания для обоих пилотов Red Bull Racing на этапе в Монако – там Серхио Перес с Максом Ферстаппеном при возвращении на трассу после своих пит-стопов наезжали колесом на линию желтого цвета. 

Прежде подобное считалось нарушением регламента, однако в этого сезона такие эпизоды трактуются иначе – пересечением считается только случай, когда колесо полностью оказалось за линией.  

Из-за этого в преддверии Гран При Азербайджана гонщики и команды получили сообщение руководителя гонок Ф1 Нильса Виттиха, который будет работать в предстоящий уик-энд (его сменщик Эдуарду Фрейташ занят на суточной гонке в Ле-Мане) – в официальных указаниях говорится, что в Баку «при въезде на пит-лейн и выезде с него гонщики должны следовать требованиям статей 4 и 5 главы 4 Приложения L Международного спортивного кодекса».

Это означает, что разрешены любые наезды на белую линию, если только одно из колес машины не окажется целиком за ней

Эти пункты Кодекса были изменены прошедшей зимой, и теперь в каждом из них есть слова: «За исключением случаев форс-мажора (который будут признаны таковыми судейской коллегией) каждое из колес машины при въезде на пит-лейн / выезде с него не должно полностью пересекать ограничительную линию, отделяющую въезд / выезд на пит-лейн от основной трассы». 

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