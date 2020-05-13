Почему Феттель ушел из Скудерии?

Мика Сало (экс-пилот Ф1): «Его поведение в прошлом году в целом давало понять, что он не особо хочет оставаться в команде».

Гидо ван дер Гарде (экс-пилот Ф1): «Очевидно, что он больше не хотел тратить время на сражение с Леклером за авторитет в глазах Ferrari».

Мартин Брандл (экс-пилот Ф1 и эксперт канала Sky Sports): «Себ сам сказал, что причиной расставания были не деньги. Значит, все крутилось вокруг положения пилотов в команде и выводов, сделанных или не сделанных из прошлогодних инцидентов».

Себастьян Феттель и Мартин Брандл Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Норберт Хауг (бывший руководитель гоночных программ Mercedes): «Наверняка он спрашивал себя: уделяет ли мне команда достаточно внимания? Не делает ли она ставку на моего напарника? Хочу ли я и дальше отдавать этой команде всего себя? Думаю, в результате Себастьян принял разумное и оправданное решение».

Ральф Шумахер (экс-пилот Ф1): «Думаю, в прошлом году за кулисами было гораздо больше непростых ситуаций и разного рода сцен, чем мы знаем и даже догадываемся. А если пилот больше не чувствует себя комфортно в команде, если он сомневается в поддержке с ее стороны – надо сразу уходить».

Пилот команды Toyota Ральф Шумахер и тест-пилот команды BMW Sauber Себастьян Феттель на Гран При Сан-Марино 2006 года Фото: XPB Images

Питер Уиндзор (экс-менеджер Williams и бывший редактор журнала F1 Racing): «Феттелю следовало бы сделать выводы из 2014 года, когда Риккардо был его напарником и выступал лучше его. У Феттеля тогда уже было четыре титула, но Риккардо всем показал, что и у Себастьяна есть недостатки. За рулем машины с двойным диффузором Феттель был бесподобен – но когда задняя ось держится за асфальт не так крепко, он не может быть на равных с Риккардо или Леклером. Жаль, что он не поработал как следует над этим своим минусом. Теперь приходится расплачиваться».

Чем Феттель займется в 2021 году?

Педро де ла Роса (экс-пилот Ф1): «Для меня очевидно: если Феттель хочет продолжить карьеру, он должен продолжить ее в Mercedes. Но он уже не говорит о победах в гонках или чемпионатах – говорит о лучшем будущем. И похоже, это будущее уже не связано с гонками. Он как будто прощается».

Марк Зурер (экс-пилот Ф1): «С точки зрения имиджа и маркетинга контракт Феттеля с Mercedes – просто мечта. Я бы на месте боссов Mercedes прямо сейчас сделал бы предложение».

Берни Экклстоун: «Не знаю, захочет ли сам Себастьян – но я стал бы пилотом команды-середняка и попытался бы сделать из нее топ-команду. В переходе в Mercedes я не вижу большого смысла. А вот для команды, которая находится в состоянии перестройки, это будет просто идеальный вариант. И для самого Себастьяна будет здорово начать все с нуля – как это в свое время было в Red Bull».

Cебастьян Феттель и Берни Экклстоун Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Кристиан Даннер: «McLaren и Renault не станут для Себастьяна шагом вперед. Он не сможет вновь стать чемпионом – по крайней мере, в первые два года точно. А после 2023 года захочет ли он вообще оставаться в Формуле 1?»

Гидо ван дер Гарде: «Думаю, он сейчас активно рассматривает варианты – иначе мы уже услышали бы объявление об уходе. Он еще достаточно молод, но обладает большим опытом. А при удачных раскладах он может быть невероятно быстр, что показали выступления в Red Bull».

Хельмут Марко: «Себастьяну стоит сейчас спокойно все обдумать. Думаю, он продолжит карьеру, только если получит привлекательное со спортивной точки зрения предложение. Увы, Red Bull не готов сделать такое предложение. У нас уже есть потенциальный чемпион мира в лице Макса Ферстаппена – и Алекс Элбон, который заметно прогрессирует».

Себастьян Феттель и Хельмут Марко Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Ральф Шумахер: «Конечно, всегда есть вариант закончить карьеру – но я уверен, что у Себастьяна есть и варианты ее продолжить. У Себастьяна, как известно, нет менеджера – но вряд ли он отказывался от продолжения сотрудничества с Ferrari, вообще не имея альтернативы».

Мартин Брандл: «Себастьян ведет предметные переговоры как минимум с одной командой. Об отставке речи сейчас не идет».

Кто придет на место Феттеля?

Питер Уиндзор: «Думаю, для Ferrari идеальным вариантом был бы Джовинацци – хотя лично я был бы рад дебюту Мика Шумахера. В первом сезоне ему будет непросто, но в долгосрочной перспективе это правильный выбор. Сайнс? Прекрасный пилот, он будет выступать не хуже Джовинацци – но с ним Ferrari, думаю, будет сложнее, чем с Антонио».

Макс Ферстаппен: «Думаю, что имя нового пилота будет звучать не по-итальянски».

Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен Фото: XPB Images

Гидо ван дер Гарде: «Я бы начал с Даниэля Риккардо. Сайнс тоже хорош, он очень стабилен, а Риккардо – прекрасный пилот с огромным PR-потенциалом. Сайнс выглядит идеальным вторым пилотом, но и Риккардо придется в Ferrari ко двору».

Мартин Брандл: «Мой вариант: Сайнс в Ferrari, Риккардо в McLaren, Феттель или Алонсо в Renault».