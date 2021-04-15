Формула 1 обновит графику телетрансляций

Новинка, разработанная в рамках партнерства с платформой Amazon Web Services, стала логичным развитием последних шагов руководства Ф1 по усилению взаимодействия с аудиторией.

В общей сложности к концу нынешнего чемпионата количество различных статистических выкладок должно достичь 18.

Уже на Гран При Эмилии-Романьи в этот уик-энд зрители смогут сравнить эффективность торможения разных пилотов. Данные будут показывать, насколько поздно тот или иной гонщик начинает замедление перед поворотом и какую скорость имеет на апексе.

В дальнейшем статистику пополнят и новые выкладки:

– Использование возможностей машины (с Гран При Канады). Анализ того, насколько пилот подходит к пределу автомобиля с точки зрения сцепления, торможения, ускорения и скорости прохождения поворотов;

– Использование энергии (с Гран При Великобритании). Оценка использования заряда батарей и оставшегося количества энергии.

– Анализ старта (с Гран При Италии). Возможность увидеть скорость реакции каждого гонщика и его выигрыш (либо проигрыш) в дистанции по отношению к соперникам.

– Анализ пит-стопов (с Гран При Японии). Покажет общее количество времени, потерянное на пит-лейне – от въезда до выезда в боксы, но без учета времени, когда машина неподвижна.

– Анализ тактической борьбы (с Гран При Австралии). Анализ того, сможет ли гонщик выиграть позицию. если проведет пит-стоп раньше соперника.

Алгоритмы AWS будут использовать искусственный интеллект для анализа данных. Собирать их будут 300 сенсоров, установленные на каждой машине.

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