«Формула 1 – не центр вселенной». Феттель об отмене Гран При Австралии
Гонщик Ferrari ответил критикам отмены этапа в Мельбурне
Формула 1 отменила первые четыре Гран При сезона из-за эпидемии коронавируса. Срыв гонки в Австралии за пару часов до старта тренировок многие раскритиковали. Однако четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель считает, что нельзя ставить Ф1 выше мировых проблем.
«Когда тебе 15 лет и ты занимаешься картингом, у тебя не такая точка зрения, как в 30, – сказал Феттель. – Жизнь нас учит. Кого-то раньше, кого-то позже, некоторых – никогда. Все зависит от того, какой ты и что для тебя важно.
Было бы высокомерно считать Формулу 1 центром вселенной. Думать, что вокруг Ф1 вращается весь мир. Трое детей и возраст дали мне это понять. Хотя это все еще моя страсть и большая часть жизни».
В то же время Феттель отметил, что уже зная о распространении вируса, пилоты добровольно прибыли в Мельбурн в надежде на проведение Гран При: «Каждый из нас, выходя из дома, доверяет жизнь другим людям. Никто из нас не вел сам лодку или самолет, на которых прибыл. Никто силой не загонял нас в самолет, никто не толкал в спину. Это было свободное решение.
Мы хотели приехать и делать то, что мы любим: гоняться, соревноваться на первом Гран При сезона. Но мы должны понимать, что происходит, подумать обо всех, вовлеченных в Гран При, и принять меры предосторожности».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Местонахождение
|Альберт-Парк
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Формула 1 – не центр вселенной». Феттель об отмене Гран При Австралии
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