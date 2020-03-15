«Формула 1 – не центр вселенной». Феттель об отмене Гран При Австралии

Формула 1 отменила первые четыре Гран При сезона из-за эпидемии коронавируса. Срыв гонки в Австралии за пару часов до старта тренировок многие раскритиковали. Однако четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель считает, что нельзя ставить Ф1 выше мировых проблем.

«Когда тебе 15 лет и ты занимаешься картингом, у тебя не такая точка зрения, как в 30, – сказал Феттель. – Жизнь нас учит. Кого-то раньше, кого-то позже, некоторых – никогда. Все зависит от того, какой ты и что для тебя важно.

Было бы высокомерно считать Формулу 1 центром вселенной. Думать, что вокруг Ф1 вращается весь мир. Трое детей и возраст дали мне это понять. Хотя это все еще моя страсть и большая часть жизни».

В то же время Феттель отметил, что уже зная о распространении вируса, пилоты добровольно прибыли в Мельбурн в надежде на проведение Гран При: «Каждый из нас, выходя из дома, доверяет жизнь другим людям. Никто из нас не вел сам лодку или самолет, на которых прибыл. Никто силой не загонял нас в самолет, никто не толкал в спину. Это было свободное решение.

Мы хотели приехать и делать то, что мы любим: гоняться, соревноваться на первом Гран При сезона. Но мы должны понимать, что происходит, подумать обо всех, вовлеченных в Гран При, и принять меры предосторожности».