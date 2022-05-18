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Формула 1 / Гран При России Новость

Формула 1 не смогла заменить Гран При России в календаре-2022

Боссы спорта решили сократить число гонок до 22, не сумев найти замену этапу на «Сочи Автодроме»

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Формула 1 не смогла заменить Гран При России в календаре-2022
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В начале марта Формула 1 объявила о разрыве контракта с промоутерами Гран При России в связи с началом военной операции на Украине. Уже тогда было заявлено о планах провести в ту же дату, 23-25 сентября, другой этап.

О готовности принять его говорили в Португалии и Катаре, но в последнее время самые высокие шансы были у второй гонки в Сингапуре

Однако в среду Формула 1 объявила, что после анализа ситуации было решено вовсе отказаться от замены российского Гран При. Это значит, что общее количество этапов сократится до 22 – столько же их было в календаре и год назад. 

Такое решение стало следствием нового подхода к работе с организаторами гонок – если в коронавирусном 2020-м Ф1 предлагала очень выгодные условия тем, кто готов принять у себя этап, то в этот раз желающие должны были оплатить полноценный промоутерский взнос, что резко снизило их количество. 

Кроме того, в условиях скачка инфляции боссы спорта посчитали важным отказаться от лишних расходов и не усложнять логистику, так как после Сочи чемпионат должен был без перерывов провести две гонки в Азии.

Так что саму Ф1 и всех ее болельщиков теперь ждут сентябрьские каникулы протяженностью в три недели – они продлятся с 11 сентября (Гран При Италии) по 2 октября (Гран При Сингапура). Также принятое решение наверняка понравится командам, которые получили возможность сократить расходы, что очень важно в условиях лимита бюджетов. 

Дополнительная информация: Адам Купер

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