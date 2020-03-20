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Формула 1 / Самое интересное

Формула 1 не проведет ни одной гонки весной – когда такое было?

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Формула 1 не проведет ни одной гонки весной – когда такое было?
Автор:
, Главный редактор
20 мар. 2020 г., 02:40

Недавнее решение о переносе сразу трех майских этапов чемпионата мира на неопределенный срок позволило Формуле 1 установить рекорд. Перебив «достижение» почти 70-летней давности – впрочем, лишь на считанные дни

Современные болельщики с трудом могут представить себе весну без гонок Ф1. Однако в истории чемпионатов мира были периоды, когда март, апрель и май были не слишком загружены заездами – при том что открыть сезон пилоты могли 1 января!

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1950 год. Весной прошли три гонки (в т.ч. «Инди-500»)

1950 год. Весной прошли три гонки (в т.ч. «Инди-500»)
1/11

Фотограф: LAT Images

В «европоцентричной» Ф1 проведение гонок весной, казалось, было неизбежным. Ведь если ограничиться летними месяцами, сезон очень сильно ужмется. Поэтому не кажется чем-то удивительным, что во время первого розыгрыша чемпионата мира в 1950 году весной прошли сразу две гонки – в Сильверстоуне (13 мая) и Монако (27 мая).

На фото – Хуан-Мануэль Фанхио по ходу гонки в Сильверстоуне

1951-1952 годы. Весной прошли по две гонки (в т.ч. «Инди-500»)

1951-1952 годы. Весной прошли по две гонки (в т.ч. «Инди-500»)
2/11

Фотограф: LAT Images

При этом в 1951 году был установлен рекорд, который побит отменой нынешнего Гран При Монако. Тогда первый этап чемпионата – Гран При Швейцарии – состоялся 27 мая. С тех пор в течение почти 70 лет Ф1 не начинала сезон так поздно.

Хотя еще один раз подошла к этой грани очень близко: в 1963 году на первой строчке календаря стоял Гран При Монако, который прошел 26 мая. 

На фото – Стирлинг Мосс на Гран При Швецарии 1951 года

1953-1954 годы. Весной проходила только «Инди-500»

1953-1954 годы. Весной проходила только «Инди-500»
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Фотограф: Пресс-служба IndyCar

Однако уже в 1952 году произошли важные изменения: британский этап переехал на более привычный нам июль, а гонка в Монако на три года выпала из календаря (причем в течение двух лет из этих трех ее вообще не проводили).

В итоге в 1953 и 1954 году единственным весенним этапом чемпионата мира была гонка «500 миль Индианаполиса» (ее старт изображен на фото). Тогда она официально входила в зачет чемпионата – хотя, как и сейчас, на ней действовали отличные от Ф1 техтребования и крайне редко выступали команды и пилоты Ф1.

1950-е годы. Сезон начинался зимой

1950-е годы. Сезон начинался зимой
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Фотограф: LAT Images

В течение двух лет весной не проходило ни одной «настоящей» гонки Ф1 – но при этом начинался чемпионат и вовсе зимой. С 1953 по 1958 год сезон открывал Гран При Аргентины в середине января.

На фото – Луиджи Муссо и Хуан-Мануэль Фанхио на гонке в Аргентине в 1956 году, состоявшейся 22 января

1960-е. Весной проходило по одной гонке (иногда по две)

1960-е. Весной проходило по одной гонке (иногда по две)
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Фотограф: LAT Images

С 1955 года Гран При Монако проводится ежегодно, и практически обязательно – в мае (до войны гонка в княжестве могла проходить и в апреле, и в августе). С этого момента хотя бы один «настоящий» весенний этап Ф1 присутствовал в календаре всегда.

Чуть позже в конце мая стал проводиться Гран При Голландии, чья дата до этого плавала между июнем и августом. Тем не менее, в 60-х годах по ходу 5-ти сезонов из 10-ти Ф1 ограничивалась одним-единственным весенним этапом: чаще всего это был Гран При Монако, один раз – Гран При Голландии (гонка в Монте-Карло тогда прошла в первые выходные июня).

На фото – Грэм Хилл на Гран При Монако 1964 года

1960-е. Сезон мог начаться 1 января!

1960-е. Сезон мог начаться 1 января!
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Фотограф: LAT Images

При этом начинался сезон порой очень рано. С 1965 по 1968 год состоялись три Гран При ЮАР, один из которых прошел 2 января, а еще два – и вовсе 1 января!

На фото – Джим Кларк на Гран При ЮАР 1968 года

1970-е. Число весенних этапов вырастает до четырех

1970-е. Число весенних этапов вырастает до четырех
7/11

Фотограф: LAT Images

В конце 60-х гонку в ЮАР сдвинули на март, а на май стали назначать Гран При Испании. И только с тех пор в календаре Ф1 обычно присутствует больше одной весенней гонки. 

На фото – эпизод Гран При Испании 1970 года в Хараме. О событиях этой гонки мы писали очень подробно

1970-е. Сезон по-прежнему начинается зимой

1970-е. Сезон по-прежнему начинается зимой
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Фотограф: Sutton Images

При этом Формула 1 продолжала активно гонять зимой. Заезды, назначенные на 1 января, остались в истории – однако на протяжении более чем 10 лет (с 1972 года) сезон начинался с Гран При Аргентины и Бразилии. Иногда обе гонки проводились в январе, иногда одна съезжала на февраль.

На фото – старт Гран При Аргентины 1979 года, открывавшего сезон и прошедшего 21 января

1983 год. Весной проходят первые 6 гонок сезона

1983 год. Весной проходят первые 6 гонок сезона
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Фотограф: BMW AG

Лишь с 1983 года сложилась традиция открывать сезон в марте (впрочем, иногда первая гонка проходила в начале апреля). Долгое время борьба начиналась в Бразилии – а в 1996 году Гран При Австралии переехал не только из Аделаиды в Мельбурн, но и с последней строчки в календаре на первую.

На фото – Нельсон Пике на Гран При Бразилии 1983 года

2000-е. Количество весенних этапов достигает пика

2000-е. Количество весенних этапов достигает пика
10/11

Фотограф: LAT Images

Весна становится особенно напряженным временем для гонщиков и команд Ф1 в первое десятилетие XXI века. В течение 10 лет с 2001-й по 2010-й больше половины сезонов включали в себя по 7 весенних этапов. Для сравнения: в течение следующих 10 лет единственным таким сезоном должен был стать нынешний – в остальных случаях в календаре было по 6 весенних гонок.

На фото – столкновение Ральфа Шумахера и Рубенса Баррикелло на Гран При Австралии 2002 года

2020 год. Впервые ни одной гонки чемпионата мира за всю весну

2020 год. Впервые ни одной гонки чемпионата мира за всю весну
11/11

Фотограф: Эрвин Ягги

Когда и где стартует сезон 2020 года – сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать. Но в одном можно быть уверенным: так поздно чемпионат мира еще не начинался!

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Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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