Формула 1 не проведет ни одной гонки весной – когда такое было?

1950 год. Весной прошли три гонки (в т.ч. «Инди-500») 1 / 11 Фотограф: LAT Images В «европоцентричной» Ф1 проведение гонок весной, казалось, было неизбежным. Ведь если ограничиться летними месяцами, сезон очень сильно ужмется. Поэтому не кажется чем-то удивительным, что во время первого розыгрыша чемпионата мира в 1950 году весной прошли сразу две гонки – в Сильверстоуне (13 мая) и Монако (27 мая). На фото – Хуан-Мануэль Фанхио по ходу гонки в Сильверстоуне

1951-1952 годы. Весной прошли по две гонки (в т.ч. «Инди-500») 2 / 11 Фотограф: LAT Images При этом в 1951 году был установлен рекорд, который побит отменой нынешнего Гран При Монако. Тогда первый этап чемпионата – Гран При Швейцарии – состоялся 27 мая. С тех пор в течение почти 70 лет Ф1 не начинала сезон так поздно. Хотя еще один раз подошла к этой грани очень близко: в 1963 году на первой строчке календаря стоял Гран При Монако, который прошел 26 мая. На фото – Стирлинг Мосс на Гран При Швецарии 1951 года

1953-1954 годы. Весной проходила только «Инди-500» 3 / 11 Фотограф: Пресс-служба IndyCar Однако уже в 1952 году произошли важные изменения: британский этап переехал на более привычный нам июль, а гонка в Монако на три года выпала из календаря (причем в течение двух лет из этих трех ее вообще не проводили). В итоге в 1953 и 1954 году единственным весенним этапом чемпионата мира была гонка «500 миль Индианаполиса» (ее старт изображен на фото). Тогда она официально входила в зачет чемпионата – хотя, как и сейчас, на ней действовали отличные от Ф1 техтребования и крайне редко выступали команды и пилоты Ф1.

1950-е годы. Сезон начинался зимой 4 / 11 Фотограф: LAT Images В течение двух лет весной не проходило ни одной «настоящей» гонки Ф1 – но при этом начинался чемпионат и вовсе зимой. С 1953 по 1958 год сезон открывал Гран При Аргентины в середине января. На фото – Луиджи Муссо и Хуан-Мануэль Фанхио на гонке в Аргентине в 1956 году, состоявшейся 22 января

1960-е. Весной проходило по одной гонке (иногда по две) 5 / 11 Фотограф: LAT Images С 1955 года Гран При Монако проводится ежегодно, и практически обязательно – в мае (до войны гонка в княжестве могла проходить и в апреле, и в августе). С этого момента хотя бы один «настоящий» весенний этап Ф1 присутствовал в календаре всегда. Чуть позже в конце мая стал проводиться Гран При Голландии, чья дата до этого плавала между июнем и августом. Тем не менее, в 60-х годах по ходу 5-ти сезонов из 10-ти Ф1 ограничивалась одним-единственным весенним этапом: чаще всего это был Гран При Монако, один раз – Гран При Голландии (гонка в Монте-Карло тогда прошла в первые выходные июня). На фото – Грэм Хилл на Гран При Монако 1964 года

1960-е. Сезон мог начаться 1 января! 6 / 11 Фотограф: LAT Images При этом начинался сезон порой очень рано. С 1965 по 1968 год состоялись три Гран При ЮАР, один из которых прошел 2 января, а еще два – и вовсе 1 января! На фото – Джим Кларк на Гран При ЮАР 1968 года

1970-е. Число весенних этапов вырастает до четырех 7 / 11 Фотограф: LAT Images В конце 60-х гонку в ЮАР сдвинули на март, а на май стали назначать Гран При Испании. И только с тех пор в календаре Ф1 обычно присутствует больше одной весенней гонки. На фото – эпизод Гран При Испании 1970 года в Хараме. О событиях этой гонки мы писали очень подробно

1970-е. Сезон по-прежнему начинается зимой 8 / 11 Фотограф: Sutton Images При этом Формула 1 продолжала активно гонять зимой. Заезды, назначенные на 1 января, остались в истории – однако на протяжении более чем 10 лет (с 1972 года) сезон начинался с Гран При Аргентины и Бразилии. Иногда обе гонки проводились в январе, иногда одна съезжала на февраль. На фото – старт Гран При Аргентины 1979 года, открывавшего сезон и прошедшего 21 января

1983 год. Весной проходят первые 6 гонок сезона 9 / 11 Фотограф: BMW AG Лишь с 1983 года сложилась традиция открывать сезон в марте (впрочем, иногда первая гонка проходила в начале апреля). Долгое время борьба начиналась в Бразилии – а в 1996 году Гран При Австралии переехал не только из Аделаиды в Мельбурн, но и с последней строчки в календаре на первую. На фото – Нельсон Пике на Гран При Бразилии 1983 года

2000-е. Количество весенних этапов достигает пика 10 / 11 Фотограф: LAT Images Весна становится особенно напряженным временем для гонщиков и команд Ф1 в первое десятилетие XXI века. В течение 10 лет с 2001-й по 2010-й больше половины сезонов включали в себя по 7 весенних этапов. Для сравнения: в течение следующих 10 лет единственным таким сезоном должен был стать нынешний – в остальных случаях в календаре было по 6 весенних гонок. На фото – столкновение Ральфа Шумахера и Рубенса Баррикелло на Гран При Австралии 2002 года