Формула 1 не проведет ни одной гонки весной – когда такое было?
Недавнее решение о переносе сразу трех майских этапов чемпионата мира на неопределенный срок позволило Формуле 1 установить рекорд. Перебив «достижение» почти 70-летней давности – впрочем, лишь на считанные дни
Современные болельщики с трудом могут представить себе весну без гонок Ф1. Однако в истории чемпионатов мира были периоды, когда март, апрель и май были не слишком загружены заездами – при том что открыть сезон пилоты могли 1 января!
Читайте также:
1950 год. Весной прошли три гонки (в т.ч. «Инди-500»)
Фотограф: LAT Images
В «европоцентричной» Ф1 проведение гонок весной, казалось, было неизбежным. Ведь если ограничиться летними месяцами, сезон очень сильно ужмется. Поэтому не кажется чем-то удивительным, что во время первого розыгрыша чемпионата мира в 1950 году весной прошли сразу две гонки – в Сильверстоуне (13 мая) и Монако (27 мая).
На фото – Хуан-Мануэль Фанхио по ходу гонки в Сильверстоуне
1951-1952 годы. Весной прошли по две гонки (в т.ч. «Инди-500»)
Фотограф: LAT Images
При этом в 1951 году был установлен рекорд, который побит отменой нынешнего Гран При Монако. Тогда первый этап чемпионата – Гран При Швейцарии – состоялся 27 мая. С тех пор в течение почти 70 лет Ф1 не начинала сезон так поздно.
Хотя еще один раз подошла к этой грани очень близко: в 1963 году на первой строчке календаря стоял Гран При Монако, который прошел 26 мая.
На фото – Стирлинг Мосс на Гран При Швецарии 1951 года
1953-1954 годы. Весной проходила только «Инди-500»
Фотограф: Пресс-служба IndyCar
Однако уже в 1952 году произошли важные изменения: британский этап переехал на более привычный нам июль, а гонка в Монако на три года выпала из календаря (причем в течение двух лет из этих трех ее вообще не проводили).
В итоге в 1953 и 1954 году единственным весенним этапом чемпионата мира была гонка «500 миль Индианаполиса» (ее старт изображен на фото). Тогда она официально входила в зачет чемпионата – хотя, как и сейчас, на ней действовали отличные от Ф1 техтребования и крайне редко выступали команды и пилоты Ф1.
1950-е годы. Сезон начинался зимой
Фотограф: LAT Images
В течение двух лет весной не проходило ни одной «настоящей» гонки Ф1 – но при этом начинался чемпионат и вовсе зимой. С 1953 по 1958 год сезон открывал Гран При Аргентины в середине января.
На фото – Луиджи Муссо и Хуан-Мануэль Фанхио на гонке в Аргентине в 1956 году, состоявшейся 22 января
1960-е. Весной проходило по одной гонке (иногда по две)
Фотограф: LAT Images
С 1955 года Гран При Монако проводится ежегодно, и практически обязательно – в мае (до войны гонка в княжестве могла проходить и в апреле, и в августе). С этого момента хотя бы один «настоящий» весенний этап Ф1 присутствовал в календаре всегда.
Чуть позже в конце мая стал проводиться Гран При Голландии, чья дата до этого плавала между июнем и августом. Тем не менее, в 60-х годах по ходу 5-ти сезонов из 10-ти Ф1 ограничивалась одним-единственным весенним этапом: чаще всего это был Гран При Монако, один раз – Гран При Голландии (гонка в Монте-Карло тогда прошла в первые выходные июня).
На фото – Грэм Хилл на Гран При Монако 1964 года
1960-е. Сезон мог начаться 1 января!
Фотограф: LAT Images
При этом начинался сезон порой очень рано. С 1965 по 1968 год состоялись три Гран При ЮАР, один из которых прошел 2 января, а еще два – и вовсе 1 января!
На фото – Джим Кларк на Гран При ЮАР 1968 года
1970-е. Число весенних этапов вырастает до четырех
Фотограф: LAT Images
В конце 60-х гонку в ЮАР сдвинули на март, а на май стали назначать Гран При Испании. И только с тех пор в календаре Ф1 обычно присутствует больше одной весенней гонки.
На фото – эпизод Гран При Испании 1970 года в Хараме. О событиях этой гонки мы писали очень подробно
1970-е. Сезон по-прежнему начинается зимой
Фотограф: Sutton Images
При этом Формула 1 продолжала активно гонять зимой. Заезды, назначенные на 1 января, остались в истории – однако на протяжении более чем 10 лет (с 1972 года) сезон начинался с Гран При Аргентины и Бразилии. Иногда обе гонки проводились в январе, иногда одна съезжала на февраль.
На фото – старт Гран При Аргентины 1979 года, открывавшего сезон и прошедшего 21 января
1983 год. Весной проходят первые 6 гонок сезона
Фотограф: BMW AG
Лишь с 1983 года сложилась традиция открывать сезон в марте (впрочем, иногда первая гонка проходила в начале апреля). Долгое время борьба начиналась в Бразилии – а в 1996 году Гран При Австралии переехал не только из Аделаиды в Мельбурн, но и с последней строчки в календаре на первую.
На фото – Нельсон Пике на Гран При Бразилии 1983 года
2000-е. Количество весенних этапов достигает пика
Фотограф: LAT Images
Весна становится особенно напряженным временем для гонщиков и команд Ф1 в первое десятилетие XXI века. В течение 10 лет с 2001-й по 2010-й больше половины сезонов включали в себя по 7 весенних этапов. Для сравнения: в течение следующих 10 лет единственным таким сезоном должен был стать нынешний – в остальных случаях в календаре было по 6 весенних гонок.
На фото – столкновение Ральфа Шумахера и Рубенса Баррикелло на Гран При Австралии 2002 года
2020 год. Впервые ни одной гонки чемпионата мира за всю весну
Фотограф: Эрвин Ягги
Когда и где стартует сезон 2020 года – сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать. Но в одном можно быть уверенным: так поздно чемпионат мира еще не начинался!
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов
Формула 1 не проведет ни одной гонки весной – когда такое было?
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
30 апр. - 3 маяБилеты
|
7 мая - 10 маяБилеты
|
21 мая - 24 маяБилеты
|
4 июн. - 7 июн.Билеты
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты