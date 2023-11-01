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Формула 1 не пригласила Массу на Гран При Бразилии

По словам бывшего гонщика, на фоне его тяжбы в FIA и FOM относительно итогов чемпионата мира 2008 он даже не приедет на домашний этап сезона

Джонатан Нобл
Автор Джонатан Нобл
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Фелипе Масса

В конце лета юристы Фелипе Массы официально объявили, что будут бороться за пересмотр протоколов 15-летней давности и передачу чемпионского звания от Льюиса Хэмилтона к своему клиенту. 

Суть этой истории в том, что обладателя титула в 2008-м определили с учетом результатов Гран При Сингапура, хотя боссам спорта было известно, что итоги той гонки стали следствием подстроенной аварии Нельсона Пике. 

Нынешние руководители Ф1 несколько раз откладывали ответ Массе и недавно пообещали как-то отреагировать на его запрос до 15 ноября.  

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Сам победитель 11 гонок Ф1 уже снял с себя функции посла спорта и отказался от поездок на этапы – а недавно рассказал, что не появится даже на своем домашнем Гран При, который пройдет в ближайший уик-энд. Прежде именно Масса традиционно брал там интервью у победителей. 

«Формула 1 уже попросила меня не приезжать в Монцу, – рассказал 42-летний Фелипе в интервью Motorsport.com. – Еще я планировал побывать в Японии в качестве посла, но также не стал делать этого. 

По поводу Бразилии никаких официальных переговоров пока не было, мы вообще не общались с того момента перед Монцей. Так что, думаю, все понятно…»

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Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG, третье место в спринте, с Фелипе Массой

На прямой вопрос, готов ли он поехать на Гран При просто так, безо всякого официального статуса, бразилец ответил: «Полагаю, что нет. Я сейчас езжу на гонки только как посол спорта. 

При этом я на 100% понимаю всю ту ситуацию, которая сложилась из-за нашей тяжбы, и возможно готов пока полностью отказаться от поездок. 

В любом случае, я не получал никакого приглашения, переговоров об условиях моей работы в качестве посла тоже не было. Думаю, мне не следует приезжать на Гран При». 

Дополнительная информация: Карлос Коста

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