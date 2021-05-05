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Формула 1 Новость

Формула 1 не поверила в скорую замену Боттаса на Расселла

Автор:
, Ответственный редактор

Публикация британского таблоида встретила негативную реакцию среди тех, кто работает в паддоке

Формула 1 не поверила в скорую замену Боттаса на Расселла

Во вторник издание Daily Mail сообщило о растущем недовольстве Mercedes выступлениями Валттери Боттаса и возможности замены финна на Джорджа Расселла еще до конца нынешнего чемпионата. 

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Однако эти предположения, выстроенные на словах неназванного инженера чемпионской команды, не вызвали доверия у тех, кто знаком с ситуацией. 

«Валттери не раз демонстрировал, насколько он быстр за рулем гоночной машины, – цитирует издание Independent главу Red Bull Racing Кристиана Хорнера. – Какие-то обстоятельства возникают всегда, но последние годы Валттери очень хорошо справляется со своей работой в Mercedes. 

Я крайне удивлюсь, если они заменят Валттери на Джорджа по ходу сезона».

Безусловно, Хорнера в данном случае можно назвать заинтересованной стороной – понятно, что ему очень невыгодно усиление Mercedes. Однако схожую точку зрения высказал и вполне нейтральный эксперт Пол ди Реста. 

«Я думаю, что если Боттас сможет выступать так, как в этот раз [в Портимане], это станет позитивной динамикой в команде, – сказал участник 67 Гран При в эфире Sky Sports. – Да, он финишировал третьим, но ему удавалось оказывать прессинг на Ферстаппена, на Льюиса. Также он завоевал поул.

Да, Джордж амбициозен. Да, возможно он – будущее Mercedes. Но [в вопросе настоящего] позиция Тото Вольфа всегда оставалась предельно жесткой. 

Я совершенно убежден, что Льюис не хочет изменений в базисе команды, потому что она побеждает во всех зачетах. И это очень серьезный аргумент. Когда ты видишь такие выступления Хэмилтона, как в этот раз, нет никаких сомнений, что не стоит отказываться от того, что есть. 

Льюис умен, и он серьезно поддерживает Валттери, а тот раз за разом показывает себя настоящим командным игроком».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Пол ди Реста , Валттери Боттас , Джордж Расселл , Кристиан Хорнер
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

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