Формула 1 не дала пилотам McLaren стримить из боксов

Ландо Норрис и Карлос Сайнс в пятницу были вынуждены прервать свою прямую трансляцию из боксов McLaren. Сделать это пилотов попросил один из сотрудников команды – а в качестве причины было озвучено то, что «Формула 1 не слишком довольна происходящим». Британский пилот был весьма удивлен происходящим – в то время как испанец предпочел дипломатично попрощаться со зрителями.

Как известно, в паддоке Ф1 действуют весьма жесткие правила, которые запрещают снимать видео даже в частных целях (судя по появляющимся в соцсетях роликам, этот запрет регулярно нарушается – но все-таки он существует). На выход в прямой эфир также наложены жесткие ограничения: к примеру, прямые включения аккредитованных на гонке радиожурналистов должны длиться не более минуты. Таким образом Формула 1 создает режим наибольшего благоприятствования для телекомпаний, которые платят за права на трансляции большие деньги.

Примечательно, что с помощью стрима Норрис и Сайнс хотели немного развлечь зрителей на фоне отмены обеих пятничных тренировок. Но до появления представителя McLaren с просьбой прервать трансляцию прошло всего восемь минут.

Молодые пилоты Ф1 стали активно пользоваться стрим-сервисом Twitch во время недавнего карантина, вызванного пандемией коронавируса. Главным образом трансляции были посвящены участию гонщиков в разного рода кибергонках.