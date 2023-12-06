Формула 1 назвала ошибкой обвинения FIA в адрес семьи Вольф

Во вторник поздно вечером FIA взорвала информационную бомбу, заявив о начале расследования в отношении Тото и Сьюзи Вольфа, заподозрив их в нарушении внутренних регламентов в отношении передачи данных.

Строго говоря, в коротком официальном сообщении не называются никакие имена, но после недавних сообщений в СМИ нет никаких сомнений, что речь идет именно об австрийском боссе Mercedes F1 и его жене.

«FIA известно о спекуляциях в СМИ, связанных с утверждениями, будто информация конфиденциального характера была передана руководителю команды Формулы 1 от сотрудника FOM. Департамент соблюдения контрактных требований FIA изучит этот вопрос», – сказано в заявлении.

Есть основания говорить, что процесс запустил своим прямым распоряжением президент FIA Мохаммед Бин Сулайем, которому не понравились публикации издания BusinessF1, где говорилось о возможности утечки внутренней информации FOM – Сьюзи имела к ней доступ благодаря работе в женской серии F1 Academy.

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images Стефано Доменикали, генеральный директор Формулы 1, Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG, Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA

Формула 1 вскоре после сделанного объявления опубликовала свою официальную позицию, в которой не поддержала FIA.

«Мы увидели публичное заявление, сделанное FIA сегодня вечером, – заявили в руководстве спорта. – Оно не было доведено до нас заранее.

Мы полностью уверены, что обвинения ошибочны. У нас есть надежные процессы и процедуры, которые обеспечивают разделение информации и ответственности в случае любого потенциального конфликта интересов.

Мы уверены, что ни один из членов нашей команды не передавал никакой несанкционированной информации руководителю команды, и предостерегаем всех от неосторожных и серьезных обвинений, не имеющих под собой никаких оснований».

В роли управляющего директора F1 Academy Сьюзи Вольф непосредственно подчиняется генеральному директору Формулы 1 Стефано Доменикали.