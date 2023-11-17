Формула 1 Гран При Лас-Вегаса
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Формула 1 назначила новое время старта второй тренировки в Лас-Вегасе

Сессия должна начаться в 13:30 по московскому времени и продлиться 90 минут

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04

Новый этап Формулы 1 начался с неприятностей для организаторов: плохо закрепленная крышка дренажного люка вылетела из асфальта на бульваре Стрип в начале первой тренировки и повредила как минимум три машины. 

После этого FIA остановила заезды и объявила о полной инспекции трассы. Позже стало известно, что начало второй тренировки пришлось также отложить. Примерно в 0:30 по местному времени стало известно, что сессию планируют начать в 2 часа ночи (13:00 Мск).

При этом до старта заездов необходимо укрепить все оставшиеся люки – их более 30. Чтобы предотвратить новые проблемы, каждый из них зальют специальным материалом, который не допустит отрыва крышки. Пока эти работы на будут завершены, машины в любом случае не вернутся на трассу. 

Продолжительность второй тренировки решено увеличить до 90 минут для компенсации потерянного времени.

Дополнение: в 0:45 (11:45 Мск) на официальном табло информации Ф1 появилось подтверждение, что вторая тренировка точно стартует в 2:00

Дополнение 2: начало заездов перенесли еще раз – теперь на 2:30 по местному времени (13:30 Мск)

При этом уже в 4:00 улицы Лас-Вегаса необходимо будет открыть для обычного городского движения. 

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