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Формула 1 / Новость

Формула 1 нашла для замену для гонки в Сочи

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Формула 1 нашла для замену для гонки в Сочи
Автор:
, журналист (Франция)
Соавтор: Адам Купер, Featured writer
13 июн. 2020 г., 19:00

Если чемпионат мира не сможет приехать в Россию, то место «Сочи Автодрома» займет трасса в Португалии

Гран При России нашли замену. Как стало известно международной редакции Motorsport.com, в случае срыва гонки на «Сочи Автодроме» Формула 1 отправится в Португалию. Речь идет об автодроме в Портимане на юге страны. Эта трасса никогда не принимала у себя Гран При Формулы 1.

В изначальном календаре чемпионата мира российский этап был запланирован на 27 сентября. В последней версии графика гонка в Сочи отсутствует. Причина в том, что Формула 1 официально подтвердила только восемь первых этапов, который пройдут с июля до начала сентября. Все остальные гонки остаются под вопросом.

Недавний пример Гран При Азербайджана, Сингапура и Японии, которые отменили в один день, показывает: место в календаре не гарантировано никому. И пока статус этапа на «Сочи Автодроме» неясен, Формула 1 ищет другие трассы для проведения гонок. У чемпионата есть основания сомневаться в реалистичности Гран При, так как Россия не пускает иностранцев в страну. Снимет ли правительство ограничения на въезд к концу сентября, неизвестно.

На случай продления карантина или иных обстоятельств Ф1 договорилась с Португалией. В последний раз эта страна принимала у себя Гран При в 1996 году. В тот раз ареной проведения гонки был «Эшторил», а трассы в Портимане не существовало. Автодром в провинции Алгарве построили в 2008 году.

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Если вариант с Португалией осуществится, то Портиман сможет принять сразу два Гран При. Первый этап состоится в день гонки на «Сочи Автодроме» 27 сентября, а второй – неделю спустя, 4 октября. По сведениям местного издания A Bola, первый этап будет называться Гран При Португалии, а второй Гран При Алгарве, по названию провинции, в которой расположена трасса.

В 2008-2009 году команды Формулы 1 устраивали в Портимане тесты. Среди действующих пилотов есть один, кто управлял гоночным автомобилем Ф1 на португальской трассе; это Льюис Хэмилтон. В то же время у Валттери Боттаса, Серхио Переса, Даниэля Риккардо, Алкса Элбона, Шарля Леклера, Антонио Джовинацци, Джорджа Расселла и Лэнса Стролла есть опыт выступлений в Портимане в молодежных гоночных сериях.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Местонахождение Портиман
Автор Фабьен Гайяр

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