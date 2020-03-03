Формула 1 наймет частный самолет для сотрудников перед ГП Бахрейна

Руководство Формулы 1 наймет частный самолет для доставки сотрудников команд из Австралии в Бахрейн. Такое решение принято, чтобы избежать проверок в связи с угрозой коронавируса по прибытию в Доху. Чартерным рейсом из Мельбурна отправят несколько сотен ведущих сотрудников команд, сообщает Daily Mail.

На борту рейса будет сразу два пилота, чтобы они могли поменяться в середине 17-часового рейса. Если самолету придется совершить посадку в Сингапуре или Гонконге посреди пути, никто из представителей команд не покинет борт.

В Бахрейне введены строгие меры с трехчасовой проверкой всех прибывающих пассажиров, которые находились в странах, затронутых коронавирусом. Ранее сообщалось, что Вьетнам ввел 14-дневный карантин для всех, кто посещал Китай, Южную Корею, Иран или Италию, что угрожает сотрудникам Ferrari и AlphaTauri.