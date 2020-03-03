Коронавирус и гонки
Формула 1 наймет частный самолет для сотрудников перед ГП Бахрейна
Работники команд полетят из Австралии на Ближний Восток чартером из-за угрозы коронавируса
Руководство Формулы 1 наймет частный самолет для доставки сотрудников команд из Австралии в Бахрейн. Такое решение принято, чтобы избежать проверок в связи с угрозой коронавируса по прибытию в Доху. Чартерным рейсом из Мельбурна отправят несколько сотен ведущих сотрудников команд, сообщает Daily Mail.
На борту рейса будет сразу два пилота, чтобы они могли поменяться в середине 17-часового рейса. Если самолету придется совершить посадку в Сингапуре или Гонконге посреди пути, никто из представителей команд не покинет борт.
В Бахрейне введены строгие меры с трехчасовой проверкой всех прибывающих пассажиров, которые находились в странах, затронутых коронавирусом. Ранее сообщалось, что Вьетнам ввел 14-дневный карантин для всех, кто посещал Китай, Южную Корею, Иран или Италию, что угрожает сотрудникам Ferrari и AlphaTauri.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна Билеты
|Автор
|Иван Матушкин
Формула 1 наймет частный самолет для сотрудников перед ГП Бахрейна
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