Организаторы чемпионата Формулы 1 объявили о внесении серьезных изменений в календарь турнира на 2021 год.

Гран При Австралии с 21 марта перенесен на 21 ноября

Гран При Китая перенесен с 11 апреля на неопределенное время

на 18 апреля назначен этап на трассе в итальянской Имоле

дата проведения Гран При Бразилии сдвинута на неделю назад, а даты двух последних этапов – на неделю вперед (чтобы освободить место под перенесенный Гран При Австралии)

Больше всего вопросов в связи с этой новостью вызывает судьба Гран При Китая. Официально гонка не отменена, а переговоры с представителями трассы в Шанхае продолжаются. Однако на деле проведение китайского этапа в этом году выглядит маловероятным.

В остающуюся пока свободной дату 2 мая, судя по всему, будет проведен Гран При Португалии в Портимане. Теоретически гонку в Шанхае можно провести после этапа в Мельбурне – но тогда календарь разрастется до 24-х этапов, чего организаторы Ф1 не планировали (хотя и последовательно увеличивали число этапов в последние годы).

Новая версия календаря чемпионата Формулы 1 на 2021 год