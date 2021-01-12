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Формула 1 / Новость

Формула 1 начнет сезон в Бахрейне: второй этап пройдет в Имоле, гонки в Австралии и Китае перенесены

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Формула 1 начнет сезон в Бахрейне: второй этап пройдет в Имоле, гонки в Австралии и Китае перенесены
Автор:
, Главный редактор

Если планы Ф1 будут воплощены в жизнь, австралийский этап чемпионата пройдет осенью – впервые за последние 26 лет

Организаторы чемпионата Формулы 1 объявили о внесении серьезных изменений в календарь турнира на 2021 год.

  • Гран При Австралии с 21 марта перенесен на 21 ноября
  • Гран При Китая перенесен с 11 апреля на неопределенное время 
  • на 18 апреля назначен этап на трассе в итальянской Имоле
  • дата проведения Гран При Бразилии сдвинута на неделю назад, а даты двух последних этапов – на неделю вперед (чтобы освободить место под перенесенный Гран При Австралии)

Больше всего вопросов в связи с этой новостью вызывает судьба Гран При Китая. Официально гонка не отменена, а переговоры с представителями трассы в Шанхае продолжаются. Однако на деле проведение китайского этапа в этом году выглядит маловероятным.

В остающуюся пока свободной дату 2 мая, судя по всему, будет проведен Гран При Португалии в Портимане. Теоретически гонку в Шанхае можно провести после этапа в Мельбурне – но тогда календарь разрастется до 24-х этапов, чего организаторы Ф1 не планировали (хотя и последовательно увеличивали число этапов в последние годы).

А вот как отменяли Гран При Австралии год назад:

Новая версия календаря чемпионата Формулы 1 на 2021 год

  Дата Страна Трасса
1. 28 марта Bahrain Бахрейн Сахир
2. 18 апреля Italy Италия Имола
3.  2 мая Будет объявлена позже Будет объявлена позже
4. 9 мая Spain Испания Барселона
5.  23 мая Monaco Монако Монте-Карло
6. 6 июня Azerbaijan Азербайджан Баку
7. 13 июня Canada Канада Монреаль
8. 27 июня France Франция Ле-Кастелле (Поль Рикар)
9. 4 июля Austria Австрия Шпильберг
10. 18 июля United Kingdom Великобритания Сильверстоун
11. 1 августа Hungary Венгрия Будапешт
12. 29 августа Belgium Бельгия Спа
13. 5 сентября Netherlands Нидерланды Зандфорт
14. 12 сентября Italy Италия Монца
15. 26 сентября Russian Federation Россия Сочи
16. 3 октября Singapore Сингапур Марина-Бэй
17. 10 октября Japan Япония Сузука
18. 24 октября United States США Остин
19. 31 октября  Mexico Мексика Мехико
20. 7 ноября Brazil Бразилия Сан-Паулу
21. 21 ноября Australia Австралия Альберт-парк
22. 5 декабря Saudi Arabia Саудовская Аравия Джидда
23. 12 декабря United Arab Emirates ОАЭ Абу-Даби
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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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