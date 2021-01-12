Формула 1 начнет сезон в Бахрейне: второй этап пройдет в Имоле, гонки в Австралии и Китае перенесены
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Если планы Ф1 будут воплощены в жизнь, австралийский этап чемпионата пройдет осенью – впервые за последние 26 лет
Организаторы чемпионата Формулы 1 объявили о внесении серьезных изменений в календарь турнира на 2021 год.
- Гран При Австралии с 21 марта перенесен на 21 ноября
- Гран При Китая перенесен с 11 апреля на неопределенное время
- на 18 апреля назначен этап на трассе в итальянской Имоле
- дата проведения Гран При Бразилии сдвинута на неделю назад, а даты двух последних этапов – на неделю вперед (чтобы освободить место под перенесенный Гран При Австралии)
Больше всего вопросов в связи с этой новостью вызывает судьба Гран При Китая. Официально гонка не отменена, а переговоры с представителями трассы в Шанхае продолжаются. Однако на деле проведение китайского этапа в этом году выглядит маловероятным.
В остающуюся пока свободной дату 2 мая, судя по всему, будет проведен Гран При Португалии в Портимане. Теоретически гонку в Шанхае можно провести после этапа в Мельбурне – но тогда календарь разрастется до 24-х этапов, чего организаторы Ф1 не планировали (хотя и последовательно увеличивали число этапов в последние годы).
А вот как отменяли Гран При Австралии год назад:
Новая версия календаря чемпионата Формулы 1 на 2021 год
|Дата
|Страна
|Трасса
|1.
|28 марта
|Бахрейн
|Сахир
|2.
|18 апреля
|Италия
|Имола
|3.
|2 мая
|Будет объявлена позже
|Будет объявлена позже
|4.
|9 мая
|Испания
|Барселона
|5.
|23 мая
|Монако
|Монте-Карло
|6.
|6 июня
|Азербайджан
|Баку
|7.
|13 июня
|Канада
|Монреаль
|8.
|27 июня
|Франция
|Ле-Кастелле (Поль Рикар)
|9.
|4 июля
|Австрия
|Шпильберг
|10.
|18 июля
|Великобритания
|Сильверстоун
|11.
|1 августа
|Венгрия
|Будапешт
|12.
|29 августа
|Бельгия
|Спа
|13.
|5 сентября
|Нидерланды
|Зандфорт
|14.
|12 сентября
|Италия
|Монца
|15.
|26 сентября
|Россия
|Сочи
|16.
|3 октября
|Сингапур
|Марина-Бэй
|17.
|10 октября
|Япония
|Сузука
|18.
|24 октября
|США
|Остин
|19.
|31 октября
|Мексика
|Мехико
|20.
|7 ноября
|Бразилия
|Сан-Паулу
|21.
|21 ноября
|Австралия
|Альберт-парк
|22.
|5 декабря
|Саудовская Аравия
|Джидда
|23.
|12 декабря
|ОАЭ
|Абу-Даби
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов
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