Формула 1 начала этап в Монце. Лучшим в дебюте опять стал Ферстаппен

Из дождливого Зандфорта участники Формулы 1 перебрались в теплую Монцу – и хотя по ходу первой тренировки утром в пятницу небо было затянуто облаками, асфальт весь час оставался сухим.

Из-за того, что на этом этапе используется формат с альтернативным распределением шин, гонщики провели на трассе меньше времени, чем обычно – например, в Williams осознанно приняли решение ограничить дистанцию. Кроме того, самыми популярными в первой сессии стали жесткие шины Hard (C3).

Именно на них Макс Ферстаппен показал примерно на экваторе тренировки время 1:22.675, с которым возглавил протокол. Чуть позже Карлос Сайнс проехал почти в том же темпе (+0,046; Hard) – это позволяет говорить, что на домашней трассе Ferrari постарается дать бой Red Bull.

Серхио Перес (+0,117) и Карлос Сайнс (+0,309) дополнили квартет лидеров – также на жестком составе, – а Джордж Расселл стал лучшим из остальных, в концовке отобрав пятую строчку у Фернандо Алонсо (испанец провел лучшую попытку на Medium).

Ландо Норрис, Юки Цунода, ставший автором рекордного времени на первом секторе, и Алекс Элбон вошли в десятку, но показали свои времена на самых мягких шинах Soft.

Результаты оказались очень плотными – в восемь десятых уложились круги 11 быстрейших пилотов из семи команд. В это число не попали только Alfa Romeo в особой ливрее, Haas и – несколько неожиданно – Alpine.

Фелипе Другович, Aston Martin AMR23 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Резервист Aston Martin Фелипе Другович проехал за час 22 круга о остался на 18-й строчке протокола.

Сессия обошлась без неприятностей, не считая нескольких выездов в гравий. Технические неполадки помешали Чжоу Гуаньюю приступить к работе с первых минут, но затем китаец смог присоединиться к соперникам на трассе.

Результаты первой тренировки Гран При Италии