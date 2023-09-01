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Формула 1 / Гран При Италии Отчет о тренировке

Формула 1 начала этап в Монце. Лучшим в дебюте опять стал Ферстаппен

Проведя всю первую тренировку Гран При Италии на самых жестких сликах, Макс все равно проехал быстрее соперников. Впрочем, отставание Ferrari оказалось минимальным

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Из дождливого Зандфорта участники Формулы 1 перебрались в теплую Монцу – и хотя по ходу первой тренировки утром в пятницу небо было затянуто облаками, асфальт весь час оставался сухим. 

Из-за того, что на этом этапе используется формат с альтернативным распределением шин, гонщики провели на трассе меньше времени, чем обычно – например, в Williams осознанно приняли решение ограничить дистанцию. Кроме того, самыми популярными в первой сессии стали жесткие шины Hard (C3).

Именно на них Макс Ферстаппен показал примерно на экваторе тренировки время 1:22.675, с которым возглавил протокол. Чуть позже Карлос Сайнс проехал почти в том же темпе (+0,046; Hard) – это позволяет говорить, что на домашней трассе Ferrari постарается дать бой Red Bull.

Серхио Перес (+0,117) и Карлос Сайнс (+0,309) дополнили квартет лидеров – также на жестком составе, – а Джордж Расселл стал лучшим из остальных, в концовке отобрав пятую строчку у Фернандо Алонсо (испанец провел лучшую попытку на Medium).

Ландо Норрис, Юки Цунода, ставший автором рекордного времени на первом секторе, и Алекс Элбон вошли в десятку, но показали свои времена на самых мягких шинах Soft.

Результаты оказались очень плотными – в восемь десятых уложились круги 11 быстрейших пилотов из семи команд. В это число не попали только Alfa Romeo в особой ливрее, Haas и – несколько неожиданно – Alpine.

Фелипе Другович, Aston Martin AMR23

Фелипе Другович, Aston Martin AMR23

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Резервист Aston Martin Фелипе Другович проехал за час 22 круга о остался на 18-й строчке протокола. 

Сессия обошлась без неприятностей, не считая нескольких выездов в гравий. Технические неполадки помешали Чжоу Гуаньюю приступить к работе с первых минут, но затем китаец смог присоединиться к соперникам на трассе. 

Результаты первой тренировки Гран При Италии

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст.
1 NetherlandsМАКС ФЕРСТАППЕНRed Bull Racing 31 1'22.657
2 SpainКАРЛОС САЙНСFerrari 28 +0.046
3 MexicoСЕРХИО ПЕРЕСRed Bull Racing 30 +0.177
4 MonacoШАРЛЬ ЛЕКЛЕРFerrari 22 +0.309
5 United KingdomДЖОРДЖ РАССЕЛЛMercedes 28 +0.532
6 SpainФЕРНАНДО АЛОНСОAston Martin Racing 24 +0.557
7 United KingdomЛАНДО НОРРИСMcLaren 22 +0.584
8 United KingdomЛЬЮИС ХЭМИЛТОНMercedes 26 +0.612
9 JapanЮКИ ЦУНОДАAlphaTauri 23 +0.614
10 ThailandАЛЕКСАНДР ЭЛБОНWilliams 18 +0.787
11 AustraliaОСКАР ПИАСТРИMcLaren 24 +0.789
12 United StatesЛОГАН САРДЖЕНТWilliams 21 +1.004
13 New ZealandЛИАМ ЛОУСОНAlphaTauri 29 +1.176
14 FranceПЬЕР ГАСЛИAlpine 26 +1.274
15 FinlandВАЛТТЕРИ БОТТАСAlfa Romeo 17 +1.295
16 GermanyНИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГHaas F1 Team 23 +1.410
17 FranceЭСТЕБАН ОКОНAlpine 26 +1.433
18 BrazilФЕЛИПЕ ДРУГОВИЧAston Martin Racing 24 +1.483
19 DenmarkКЕВИН МАГНУССЕНHaas F1 Team 24 +1.560
20 ChinaГУАНЬЮЙ ЧЖОУAlfa Romeo 17 +1.575
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