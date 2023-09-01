Формула 1 начала этап в Монце. Лучшим в дебюте опять стал Ферстаппен
Проведя всю первую тренировку Гран При Италии на самых жестких сликах, Макс все равно проехал быстрее соперников. Впрочем, отставание Ferrari оказалось минимальным
Из дождливого Зандфорта участники Формулы 1 перебрались в теплую Монцу – и хотя по ходу первой тренировки утром в пятницу небо было затянуто облаками, асфальт весь час оставался сухим.
Из-за того, что на этом этапе используется формат с альтернативным распределением шин, гонщики провели на трассе меньше времени, чем обычно – например, в Williams осознанно приняли решение ограничить дистанцию. Кроме того, самыми популярными в первой сессии стали жесткие шины Hard (C3).
Именно на них Макс Ферстаппен показал примерно на экваторе тренировки время 1:22.675, с которым возглавил протокол. Чуть позже Карлос Сайнс проехал почти в том же темпе (+0,046; Hard) – это позволяет говорить, что на домашней трассе Ferrari постарается дать бой Red Bull.
Серхио Перес (+0,117) и Карлос Сайнс (+0,309) дополнили квартет лидеров – также на жестком составе, – а Джордж Расселл стал лучшим из остальных, в концовке отобрав пятую строчку у Фернандо Алонсо (испанец провел лучшую попытку на Medium).
Ландо Норрис, Юки Цунода, ставший автором рекордного времени на первом секторе, и Алекс Элбон вошли в десятку, но показали свои времена на самых мягких шинах Soft.
Результаты оказались очень плотными – в восемь десятых уложились круги 11 быстрейших пилотов из семи команд. В это число не попали только Alfa Romeo в особой ливрее, Haas и – несколько неожиданно – Alpine.
Фелипе Другович, Aston Martin AMR23
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Резервист Aston Martin Фелипе Другович проехал за час 22 круга о остался на 18-й строчке протокола.
Сессия обошлась без неприятностей, не считая нескольких выездов в гравий. Технические неполадки помешали Чжоу Гуаньюю приступить к работе с первых минут, но затем китаец смог присоединиться к соперникам на трассе.
Результаты первой тренировки Гран При Италии
|Поз.
|Гонщик / Команда
|Круги
|Время / Отст.
|1
|МАКС ФЕРСТАППЕНRed Bull Racing
|31
|1'22.657
|2
|КАРЛОС САЙНСFerrari
|28
|+0.046
|3
|СЕРХИО ПЕРЕСRed Bull Racing
|30
|+0.177
|4
|ШАРЛЬ ЛЕКЛЕРFerrari
|22
|+0.309
|5
|ДЖОРДЖ РАССЕЛЛMercedes
|28
|+0.532
|6
|ФЕРНАНДО АЛОНСОAston Martin Racing
|24
|+0.557
|7
|ЛАНДО НОРРИСMcLaren
|22
|+0.584
|8
|ЛЬЮИС ХЭМИЛТОНMercedes
|26
|+0.612
|9
|ЮКИ ЦУНОДАAlphaTauri
|23
|+0.614
|10
|АЛЕКСАНДР ЭЛБОНWilliams
|18
|+0.787
|11
|ОСКАР ПИАСТРИMcLaren
|24
|+0.789
|12
|ЛОГАН САРДЖЕНТWilliams
|21
|+1.004
|13
|ЛИАМ ЛОУСОНAlphaTauri
|29
|+1.176
|14
|ПЬЕР ГАСЛИAlpine
|26
|+1.274
|15
|ВАЛТТЕРИ БОТТАСAlfa Romeo
|17
|+1.295
|16
|НИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГHaas F1 Team
|23
|+1.410
|17
|ЭСТЕБАН ОКОНAlpine
|26
|+1.433
|18
|ФЕЛИПЕ ДРУГОВИЧAston Martin Racing
|24
|+1.483
|19
|КЕВИН МАГНУССЕНHaas F1 Team
|24
|+1.560
|20
|ГУАНЬЮЙ ЧЖОУAlfa Romeo
|17
|+1.575
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