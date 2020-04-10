Формула 1 на месяц открыла доступ к своему архиву видео
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Организаторы чемпионата мира в связи с вынужденной паузой без гонок решили сделать бесплатным доступ к сервису F1 TV
На протяжении 30 ближайших дней, начиная с 10 апреля, поклонники Формулы 1 получат доступ к официальному архиву чемпионата мира, включающему полные записи гонок, подборки лучших моментов, обзоры прошедших чемпионатов и документальные ленты собственного производства.
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Решение открыть доступ в Ф1 объяснили паузой с проведением реальных Гран При, вызванной пандемией коронавируса. Общий объем контента F1 TV превышает 1 400 часов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский
Формула 1 на месяц открыла доступ к своему архиву видео
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