Формула 1 на карантине разочаровала Вольфа

Из-за вынужденной паузы, вызванной вирусной эпидемией, Ф1 на несколько месяцев превратилась в разговорный клуб, где все охотно делятся мнением и комментируют актуальные вопросы. В заголовках новостей мелькают имена Флавио Бриаторе, Берни Экклстоуна и доктора Марко.

Между тем, почти не слышно тех, кто традиционно является главными спикерами по ходу Гран При, в особенности если они не связаны с симрейсингом. В частности, глава Mercedes Motorsport Тото Вольф уже много недель не делал никаких заявлений.

Теперь австриец прервал молчание и рассказал, что все это время он внимательно следил за происходящим, что позволило ему сделать несколько важных выводов о нынешнем состоянии Формулы 1.

«Я в этом спорте с 2009 года [в качестве акционера] в Williams. И еще никогда не видел такого массового оппортунизма и манипуляций интересами, – рассказал австриец в интервью ESPN. – Внутри чемпионата существуют группы, к которым у меня есть вопросы, и порой сам спорт становится лишь задником, а не главным действием.

Я многое узнал о самых разных людях. Если исходить из моего видения этой крайне политизированной среды, где каждый пытается получить для себя выгоду, я бы сказал, что шесть прошедших месяцев стали самым богатым на политические игры периодом за все время, что я являюсь частью Формулы 1».

Тото добавил, что порой ему очень хотелось ответить на некоторые заявления, но он предпочел не делать этого, чтобы дать ответ, к которому все привыкли за шесть последних лет – скоростью машин на гоночной трассе.

«Прежде всего, очень здорово, что кое с кем на протяжении этого времени мне не пришлось общаться, – признался он. – С другой стороны, ты явно понимаешь, что есть те, кому просто необходимо ответить через медиа.

Но в конечном счете все это не так важно. Мы любим этот спорт за то, что все тут нацелено на скорость. И когда гаснет стартовый светофор, все эти пустые разговоры разом прекращаются. Скоро именно так и случится – и тогда все эти бесконечные интервью и мнения разом станут никому не интересными».