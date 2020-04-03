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Формула 1 / Новость

Формула 1 может заморозить конструкцию моторов

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Формула 1 может заморозить конструкцию моторов
Автор:
, редактор
3 апр. 2020 г., 08:45

Руководители серии ищут новые способы избежать финансового кризиса, вероятность которого усиливается на фоне глобальной пандемии

Перенос старта сезона-2020 в Формуле 1 как минимум до лета негативно сказывается на финансовом положении команд. В отсутствие Гран При доходы коллективов сократились, что угрожает финансовым кризисом. В связи с этим руководители команд, FIA и Ф1 обсуждают новые меры для улучшения положения.

Ранее они уже согласовали ввод в действие нового технического регламента в 2022 году (на год позже чем изначально планировалось), а сейчас обсуждается идея сдвинуть срок еще на один год. Также обсуждается возможность снижения потолка бюджетов. С сезона-2021 траты команд (за исключением ряда отдельных статей) должны быть ограничены 175 млн долларов в год. В настоящий момент рассматривается вариант уменьшения соответствующей суммы до 150 млн. 

Другим вариантом снижения трат предстает заморозка конструкции моторов. Запрет на совершенствование силовых установок позволит сэкономить деньги как мотористам, так и командам-клиентам, покупающим моторы на стороне. 

Ожидается, что стороны будут обсуждать все возможные варианты, пока ситуация с пандемией не позволит сформировать новый календарь чемпионата. 

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

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