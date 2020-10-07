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Формула 1 / Новость

Формула 1 может проводить этапы где угодно, несмотря на COVID

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Формула 1 может проводить этапы где угодно, несмотря на COVID
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Протокол безопасности гарантирует Ф1 нормальную работу в любой стране

Формула 1 на четыре месяца задержала старт сезона-2020 из-за пандемии коронавируса. За это время чемпионат выработал план проведения Гран При в новых условиях, поместив всех участников в так называемый пузырь.

Операционный директор FIA Бруно Фамин, который отвечает за протокол работы при пандемии, уверен, что теперь Ф1 может проводить свои этапы в любой стране, если получит согласие местных властей.

«Единственная проблема – ограничения на въезд со стороны правительств, – сказал Фамин. – Мы уже выступали в странах и регионах с довольно тяжелой коронавирусной ситуацией, но справились. Наш протокол и профессиональные сотрудники доказали, что работают в любых обстоятельствах.

Проблема только в легальности, в ограничениях на переезды. Разрешают ли местные власти проводить этапы, требуют ли они соблюдения карантина – вот ключевые вопросы. Они не в нашем протоколе.

Мы со своим протоколом можем выступать где угодно. Вопрос в разрешении на въезд и выступление».

Несмотря на ограничения, отдельные случаи заражения ковидом в Ф1 все-таки встречаются. Но Фамин уверен, что им не дают стать серьезной проблемой.

«С самого начала задачей было не избежать положительных случаев полностью, хотя и  избегать их по большей части. Главным было запустить процессы, которые позволят нам проводить гонки даже при случаях заражения, и не устраивать при этом вспышек вируса в паддоке или среди местного населения. Вот в чем был вызов. 

А иметь какие-то случаи заражения – нормально. Главное справляться с ними, выявлять близкие контакты зараженного, изолировать их и убивать возможную вспышку в самом начале».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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