Формула 1 может продлить каникулы команд ради экономии

В связи с эпидемией коронавируса и отменой первых восьми Гран При сезона, Формула 1 перенесла с августа на апрель обязательные каникулы. Команды должны на три (вместо привычных двух) недели закрыть свои базы и не вести работы над машинами.

Однако, поскольку пауза в календаре продолжается и сезон теперь начнется не раньше середины июня, сроки закрытия баз могут быть продлены. Глава Alfa Romeo Фредерик Вассер считает это одним из вариантов финансового спасения для команд, которые в отсутствие гонок не получают прибыли.

«У нас есть возможность продлить закрытие баз, – сказал Вассер. – Это одно из решений, которое позволит существенно сократить расходы. Дни идут примерно так же, как во время летней паузы – ведь нам не позволено работать, за исключением выполнения некоторых функций руководителей. Все технические штабы не смогут работать до середины апреля. Надеюсь, к тому времени у нас будет ясная картина ситуации до конца года – и отталкиваясь от нее, мы сможем принять решение».

В тяжелой ситуации Вассер нашел позитив в готовности команд сотрудничать друг с другом: «Положительный аспект в том, что мы плотнее сотрудничаем. Мы должны работать вместе, чтобы справиться с ситуацией, спасти сезон и провести как можно больше гонок. Это непросто. Каждый день у нас новые заботы. Важно быть гибкими и работать коллективно. А такое в Формуле 1 бывает редко!».