Формула 1 как искусство: лучшие фото Сафронова с Гран При Бахрейна (и рассказ о звуке аварии Грожана)
Авария Грожана и другие эпизоды гонки в пустыне глазами и линзами единственного присутствовавшего на гонке российского фотографа
Нашему фотоколумнисту в этом году особо не везет. Поехал на другой конец света на Гран При Австралии – гонку отменили. Потом ездить стало некуда из-за новых и новых отмен. Потом сезон возобновили, но границы остались закрытыми. Под конец года Евгений выбрался на ближневосточные гонки – и подхватил коронавирус одновременно с Хэмилтоном, сразу после Гран При Бахрейна.
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В итоге Сафронов, как и Льюис, последние полторы недели провел на самоизоляции, где и находится до сих пор. Мы желаем Евгению, который чувствует себя хорошо, как можно быстрее получить доказательства исчезновения вируса из организма – и рассматриваем фотографии, сделанные им на Гран При Бахрейна. Кстати, не забудьте долистать до самого конца – там будет рассказ об эмоциях, которые вызвало у Сафронова присутствие на месте главной аварии года.
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Сотрудники Renault во время прогулки по трассе
Фотограф: Евгений Сафронов
Бахрейн – чуть ли не единственная трасса, где интересно снимать такой сюжет. Одна из причин – то, что пилоты Формулы 1 отправляются гулять по трассе в темноте. И в результате складываются все необходимые элементы пазла: и фон подходящий, и композиция хороша, и попадающие в кадр объекты вроде этих световых матч оказываются кстати.
Примечательно, что за три года работы на Формуле 1 я ни разу не видел на такой прогулке Льюиса или Кими. Может быть, конечно, мне просто не повезло пересечься с ними – но подозревая, что если они и выбираются на трассу, то намного реже всех остальных пилотов. Отдельная группа – гонщики, которые регулярно объезжают трассу на велосипеде. К числу таких относятся Боттас, Леклер, Элбон и Кубица.
Даниил Квят перед 11-м поворотом
Фотограф: Евгений Сафронов
Эта фотография была снята сквозь украшенную лампочками пальму с помощью объектива с фокусным расстоянием в 500 миллиметров. То есть от самой пальмы я стоял весьма далеко – и неподготовленному человеку было бы непросто найти среди веток «окошко», через которое можно сделать такой кадр. Но если глаз пристрелянный – нужный сектор находишь быстро, у тебя в мозгу как будто специально заточенный на это зум работает.
В целом это одно из наиболее сложных мест для съемки. Во-первых, автофокус не поможет: собьется и сфокусируется на ветках, пока ты ведешь камеру. Во-вторых, машины выскакивают из-за какой-то будки на краю трассы – из-за этого заранее машину в кадр не возьмешь, проводка получается достаточно короткой, все надо делать максимально выверенно и четко. В-третьих, этот снимок сделан в квалификации – и поскольку разгонный и быстрый круги пилоты едут с разной скоростью, под эту скорость не подстроиться заранее.
Пьер Гасли и Шарль Леклер перед 1-м поворотом
Фотограф: Евгений Сафронов
Искры в Бахрейне надо ловить на торможении перед 1-м поворотом. Они гарантированы, если кто-то идет на обгон – поэтому ты заранее присматриваешься к тому, где возможен обгон, и готовишься к этому маневру. Особенно в этом помогает большой экран, который в этой точке находится у тебя за спиной, и режиссеры трансляции, которые обычно заранее начинают отслеживать пару пилотов, в борьбе между которыми возможен обгон.
В процесс ты толком и не смотришь в видоискатель – там все равно ничего не удивишь, работать приходится на чувстве, которое помогает тебе синхронизироваться с машиной. При этом иногда ты чувствуешь и жар от этих искр, и характерный запах горелого металла. Все это, конечно, сильно добавляет эмоций.
Пьер Гасли на подходе к 11-му повороту
Фотограф: Евгений Сафронов
Еще один кадр, «соавторами» которого стали украшенные лампочками пальмы. Благодаря движению камеры они «размножаются» – и лично у меня всплывают ассоциации с городским трафиком. Как будто там оказался гоночный болид, обладающий волшебной способностью этот трафик разрезать. Искры за кормой болида Пьера тут – типично квалификационные, во время других заездов я столь ярких снопов не видел.
Себастьян Феттель в 7-м повороте
Фотограф: Евгений Сафронов
Я пришел на эту точку за искрами – но никто особо искрить не «захотел». Может быть, это было как-то связано с тем, что гонка уже подходила к своему экватору. Поэтому пришлось сконцентрироваться на другом ярком объекте – светящихся тормозных дисках. Это в каком-нибудь «Ле-Мане» фото с ними можно делать пачками – а в Формуле 1 это не самый часто встречающийся сюжет.
Я не раз раньше рассказывал, что искрят машины по-разному – в частности, активнее всего это делают болиды Red Bull. Любопытно, что с раскаляющимися тормозными дисками та же история. К примеру, Mercedes, McLaren, Red Bull и AlphaTauri мне увидеть со светящимися дисками не удалось.
Себастьян Феттель на спуске после 7-го поворота
Фотограф: Евгений Сафронов
У болельщиков есть примета: гонка закончилась – жди дождя. У фотографов тоже есть похожая: закончилась сессия – жди хорошего света. Самый плохой для нас вариант – это пасмурная погода с ровным серым небом. Серое небо, серая картинка, все какое-то скучное и никакое… Уж лучше тогда проливной дождь с грозовыми тучами.
В субботу на третьей тренировке погода как раз была наименее выгодная (и я снова подумал, что лучше уж все проводить после заката – темное небо в этом плане лучше). Вдобавок еще и половину сессии толком никто из боксов не выезжал. В результате этот снимок стал эдаким ярким пятном по ходу в целом скучной тренировки. Тут мне нравится сочетание холодных оттенков по краям изображения (небо я даже потом специально подсинил) и теплых в центре.
Искры в воздухе на подхоже к 1-му повороту
Фотограф: Евгений Сафронов
Это во многом случайный кадр. Я пытался делать проводки, сделав кадр крупнее чем обычно – и цели сфотографировать именно искры в тот момент не было. Но вот так бывает: ты что-то нажал – и в итоге кое-что получилось. Может быть, сама по себе эта картинка будет не слишком понятна, но в посвященной этапу серии, в контексте гонки – вполне.
Шарль Леклер в 7-м повороте
Фотограф: Евгений Сафронов
Будь моя воля – я бы сделал так, чтобы вообще все сессии Гран При Бахрейна проходили в темноте. На фоне сделанных ночью снимков дневные кадры получаются какими-то бестолковыми, выделяются из общей массы – и вообще нет уверенности, стоит ли вставлять в их в подборку по итогам уик-энда.
Но если брать такие кадры в отрыве от остальных, то некоторые выглядят неплохо. К примеру, этот ракурс – один из знакомых для Бахрейна. Каждый раз, оказавшись на этой точке и подняв фотоаппарат, я думаю: ну сколько можно-то, опять этот ракурс? Но что-то заставляет не уходить из 7-го поворота без подборки таких снимков. Здесь мне нравится, что у фотографии есть три четко выделенных плана. И есть яркий контраст между находящейся в фокусе машиной и очертаниями красных сегментов в зонах безопасности и гор сзади.
Автомобиль безопасности во 2-м повороте
Фотограф: Евгений Сафронов
Сейфти-кар – один из лучших объектов для съемки, если оценивать с технической точки зрения. Во-первых, из круга в круг он едет со стабильной скоростью – причем не слишком высокой. Во-вторых, он достаточно крупный и хорошо узнаваемый. Поэтому его хорошо снимать в такой, можно сказать, импрессионистической стилистике – его сразу узнают.
Последствия аварии Ромена Грожана
Фотограф: Евгений Сафронов
Аварию Ромена все наверняка видели – но вряд ли кто-то слышал. А я, стоя в первом повороте, услышал. Меня убеждают, что взрыва не было, мол, просто было возгорание бензина – но на слух это было как взрыв. Я даже не подумал сначала, что это может быть машина – первое подозрение было на какой-нибудь невовремя устроенный салют.
Сам момент вылета Грожана, насколько я понимаю, никто из фотографов не снял. Там редко что-то происходит – и я думаю, что даже на второй гонке в Бахрейне на первом круге в эту зону никто не пошел. Но если бы кто-то из фотографов там стоял – он вполне мог оказаться, что называется, в зоне поражения. Конечно, к самому рельсу не дадут подойти маршалы, но на песке рядом с ним стоять вполне можно (и тем более – на асфальтовой дорожке, где на фото стоят маршалы и пожарные). Или было можно: ведь многие аварии становятся причиной введения все новых ограничений для фотографов.
Впечатления от пребывания на самом месте инцидента смазанные. Когда я подбежал, камера была в «творческом» режиме, настроена под мои любимые снимки с хорошим блюром. Я начал снимать, что-то не получалось, пытался на ходу подкрутить настройки, не попадал в нужные – голову в эти минуты получилось включить не сразу. При этом мы с фотографом, который прибежал на место аварии вместе со мной, то и дело орали друг на друга, пытаясь понять, чья это машина, жив ли пилот, выбрался ли он…
После этого я понял, что вряд ли смогу стать военкором или фотографам, работающим в сверхопасных условиях. Не получается у меня отстраниться от того, что происходит с человеком в кадре, и думать только о выдержке и цветопередаче.
P.S. Больше фотографий Жени и рассказов о поездках на гонки можно найти в инстаграм-аккаунте safronov.f1 и на ютюб-канале фотографа.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Автор
|Евгений Сафронов