Фотограф: Евгений Сафронов

Аварию Ромена все наверняка видели – но вряд ли кто-то слышал. А я, стоя в первом повороте, услышал. Меня убеждают, что взрыва не было, мол, просто было возгорание бензина – но на слух это было как взрыв. Я даже не подумал сначала, что это может быть машина – первое подозрение было на какой-нибудь невовремя устроенный салют.

Сам момент вылета Грожана, насколько я понимаю, никто из фотографов не снял. Там редко что-то происходит – и я думаю, что даже на второй гонке в Бахрейне на первом круге в эту зону никто не пошел. Но если бы кто-то из фотографов там стоял – он вполне мог оказаться, что называется, в зоне поражения. Конечно, к самому рельсу не дадут подойти маршалы, но на песке рядом с ним стоять вполне можно (и тем более – на асфальтовой дорожке, где на фото стоят маршалы и пожарные). Или было можно: ведь многие аварии становятся причиной введения все новых ограничений для фотографов.

Впечатления от пребывания на самом месте инцидента смазанные. Когда я подбежал, камера была в «творческом» режиме, настроена под мои любимые снимки с хорошим блюром. Я начал снимать, что-то не получалось, пытался на ходу подкрутить настройки, не попадал в нужные – голову в эти минуты получилось включить не сразу. При этом мы с фотографом, который прибежал на место аварии вместе со мной, то и дело орали друг на друга, пытаясь понять, чья это машина, жив ли пилот, выбрался ли он…

После этого я понял, что вряд ли смогу стать военкором или фотографам, работающим в сверхопасных условиях. Не получается у меня отстраниться от того, что происходит с человеком в кадре, и думать только о выдержке и цветопередаче.

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