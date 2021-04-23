Фотограф: Евгений Сафронов

В Имолу я приехал впервые – и смог вспомнить подзабытое чувство, когда все вокруг для тебя внове. Когда тебе надо с нуля намечать маршруты передвижения, точки съемки и так далее. Из-за этого я в четверг не стал тратить время на съемку пилотов, приезжающих на трассу – чтобы как можно больше времени провести на самой трассе. И, конечно, поймать там пилотов, охотиться за которыми в паддоке у меня нет возможности из-за коронавирусных ограничений. В этом случае «пойманными» оказались Джордж Расселл и пара сотрудников Williams.

Кстати, в четверг трассу порой внезапно закрывают для тренировок с участием автомобилей безопасности – и если ты недостаточно сообразителен и расторопен, можешь легко оказаться, что называется, на линии огня. Так что, во время прогулок по трассе не надо чересчур увлекаться – и следить надо не только за происходящим в видоискателе, но и за происходящим вокруг.