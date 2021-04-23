Формула 1 как искусство. 10 лучших фотографий Евгения Сафронова с Гран При Эмилии-Романьи
Что за пакет утром в субботу выносит из паддока физиотерапевт Хэмилтона – и чем пит-стопы у Ferrari лучше, чем у других команд?
В прошлые выходные наш фотоколумнист вместе со всей Формулой 1 продолжал привыкать к сокращенным по времени пятничным тренировкам, тщательно присматривался к знаменитым поребрикам и периодически мок под дождем. А по возвращении в Москву по традиции выбрал десять примечательных эпизодов очередного уик-энда.
Поворот Ривацца в четверг днем
Фотограф: Евгений Сафронов
В Имолу я приехал впервые – и смог вспомнить подзабытое чувство, когда все вокруг для тебя внове. Когда тебе надо с нуля намечать маршруты передвижения, точки съемки и так далее. Из-за этого я в четверг не стал тратить время на съемку пилотов, приезжающих на трассу – чтобы как можно больше времени провести на самой трассе. И, конечно, поймать там пилотов, охотиться за которыми в паддоке у меня нет возможности из-за коронавирусных ограничений. В этом случае «пойманными» оказались Джордж Расселл и пара сотрудников Williams.
Кстати, в четверг трассу порой внезапно закрывают для тренировок с участием автомобилей безопасности – и если ты недостаточно сообразителен и расторопен, можешь легко оказаться, что называется, на линии огня. Так что, во время прогулок по трассе не надо чересчур увлекаться – и следить надо не только за происходящим в видоискателе, но и за происходящим вокруг.
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Карбоновые детали болида
Фотограф: Евгений Сафронов
Снимая такие кадры, я каждый раз чувствую себя фотографом-шпионом. Правда, у меня ни разу еще такие снимки купили – но это не беда. Когда вечером открываешь ноут, увеличиваешь такие снимки и начинаешь тщательно рассматривать детали – получаешь эстетическое удовольствие от того, насколько продуманы эти элементы даже в мелочах.
Другие машины с этой точки зрения гораздо проще. Возьмем, к примеру, Формулу 2. Вроде тоже формула, тоже достаточно быстрая. Но если углубиться в детали – на фоне болида Ф1 выглядит как бревно, которое обтесали на скорую руку, поставили на колеса и закатили в боксы. А машины Ф1, если использовать такое сравнение – это самые настоящие скульпутуры, где уделяли внимание и форме, и фактуре поверхности, и работали сотней самых разных инструментов. Рассматривать машину Ф2 неинтересно, взгляду там толком не за что зацепиться. А вот если Ф1 поставить под софиты и разрешить подходить к ней как угодно близко, я, наверное, смогу неделю вокруг ходить.
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Механик AlphaTauri во время тренировки пит-стопов
Фотограф: Евгений Сафронов
Когда команды отрабатывают процедуры пит-стопов в четверг, для фотографов есть два неприятных момента. Во-первых, машина подъезжает на нужную точку не слишком быстро. Во-вторых, не всегда механики надевают полный комплект одежды, а главное – садящийся за руль механик не надевает шлем. И кадры в итоге получаются не слишком цельными.
Во время этих тренировок шел дождь. И в теории можно было дождаться его окончания, но ни одна из команд делать этого не стала. А от дождя каждый защищался как мог. К примеру, в Ferrari механик был к такому развитию событий подготовлен и сел за руль в специальном дождевике. А в AlphaTauri обходились тем, что под руку попало.
Перед тренировкой пит-стопов механики обязательно разминаются – и, кстати, не очень любят, когда ты их фотографируешь в процессе этой разминки. Сами же тренировки состоят из двух этапов. Сначала механики выполняют все необходимые операции на стоящем на месте болиде – и только потом переходят к катанию автомобиля туда-сюда. При этом за тренировками с начала и до конца следит один из менеджеров команды, регулярно делающий при этом пометки у себя в блокноте.
Поворот Варианте Альта в пятницу вечером
Фотограф: Евгений Сафронов
После двух пятничных практик трассу открыли очень быстро – потому что никаких заездов после завершения второй тренировки не предполагалось. Была хорошая погода, светило солнце… И, по большому счету, не было причин не сдержать обещание, которое я сам себе дал в начале сезона – почаще гулять по пустым трассам в поисках новых сюжетов.
Такие прогулки, кстати, полезны не только с точки зрения хороших фотографий. В процессе ты регулярно встречаешь людей из телекомпаний или физиотерапевтов, да и Боттас или Леклер невзначай могут оказаться на пути. Это не значит, что каждый встречный принимается с тобой болтать, но с кем-то можно перекинуться парой слов, кому-то – просто примелькаться.
Многие точки на трассе за день изменились. В четверг все это было новым, свежим – поребрики, которые называют «сосисками», были закреплены блестящими болтами… И вот во что все это превращается после двух тренировок. В этом повороте, кстати, машины особенно сильно искрят – и во время заездов тебе иногда кажется, что ты прямо слышишь касания трассы доской под днищем болида.
Карлос Сайнс в повороте Варианте Альта
Фотограф: Евгений Сафронов
История с ужатием пятничных тренировок с полутора часов до часа сказалась, конечно, и на фотографах. Пока это достаточно сильно выбивает из колеи. Ты на автомате строишь свои планы в расчете на полтора часа и уже во время тренировки – бац! – понимаешь, что времени-то осталось на полчаса меньше. У тебя отснята всего пара ракурсов – а практика-то вот-вот закончится. Но даже если ты не забыл о новом расписании, все равно – теперь у тебя уже нет прежних возможностей оттачивать какой-то кадр, нужно наступать на горло своей песне и в какой-то момент говорить себе: хватит и того, что есть.
Классический кадр в Варианте Альта – со съемкой почти в лоб. Чтобы можно было увидеть, как машина прыгает по поребрикам. И на короткой выдержке, чтобы четко был виден зазор между колесом и асфальтом. Я же решил выбрать другую точку и отказаться от «заморозки» машины в кадре. Чтобы на фото было больше динамики, чтобы снимок был более эмоциональным. Чтобы машина скорее летела, чем прыгала. На мой взгляд, эффект от такого кадра гораздо сильнее, чем от «замороженного».
Вообще то, насколько сильно и жестко пилоты Ф1 режут поребрики (особенно в квалификации), производит мощное впечатление. Пожалуй, прежде всего, ради этого и стоит ехать в Имолу – по крайней мере, если у вас есть возможность подобраться к трассе так же близко, как это делают фотографы.
Механики Alfa Romeo во время тренировки пит-стопов
Фотограф: Евгений Сафронов
Наблюдать за пит-стопами – и даже тренировками пит-стопов – можно бесконечно долго. Технология вроде бы типовая, но в мелочах действия разных команд и разных механиков отличаются. У кого-то механик с гайковертом помогает своему коллеге, проталкивая новое колесо по оси. Где-то механик справляется самостоятельно, помогая себе коленом. У кого-то место, где надо остановить автомобиль, маркируется светом – а у кого-то есть специальные таблички.
Я очень давно хотел плотно поснимать пит-стопы, и Имола предоставила для этого лучшую возможность за долгое время. Во-первых, впервые за долгое время у «обычных» фотографов вроде меня был доступ на крышу. А во-вторых, здание боксов на этой трассе (в отличие от абсолютного большинства других) – одноэтажное. Благодаря этому ты находишься ближе обычного к машинам и снимаешь не сверху вниз, а с менее экстремального ракурса.
Конечно, можно долго наблюдать за тренировками, но видеть боевые пит-стопы в гонке – это нечто совершенно особенное. Когда машина залетает в этот «живой гараж», а через пару секунд уже снова возвращается на трассу – эмоции невероятные, даже если ты просто стоишь рядом. Не только от того, насколько быстро это происходит – но и от того, насколько точно действуют все участники процесса.
Анджела Каллен (физиотерапевт Хэмилтона) на выходе из паддока
Фотограф: Евгений Сафронов
На таких снимках обычно изображены люди, которые утром идут в паддок. Однако на этом фото Анджела идет, наоборот, из паддока. Как оказалось, она несет завтрак Льюису, который во время уик-энда жил не в отеле, а в моторхоуме непосредственно на трассе.
Не секрет, что Льюис не очень любит внимание к себе и старается лишний раз не попадаться на глаза обитателям паддока. Из-за этого многие фотографы буквально часами караулят его в районе расположения команды Mercedes. Мне тратить на это время влом – но есть выход. Если ты видишь поблизости Анджелу, у нее можно спросить, стоит ли тебе ждать – и она ответит: мол, приходи минут через десять – или, наоборот, у Льюиса еще миллион дел и он появится еще не скоро.
Так что, не первый год работая с гиперуспешным и небедным Льюисом, Анджела совсем не зазвездилась. И, кстати, она недавно подписалась на мой инстаграм, за что ей отдельное спасибо!
Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон проходят поворот Тамбурелло на первом круге гонки
Фотограф: Евгений Сафронов
Позиция на выходе из Тамбурелло – отличный выбор для съемки борьбы на первых кругах. Потому что с этой точки просматривается и дуга, в которую переходит стартовая прямая (эта дуга официально считается 1-м поворотом), и сама связка Тамбурелло. Не стоит рассчитывать, что сделанные с этой точки кадры будут уникальными – зато весьма велики шансы запечатлеть какой-нибудь экшн.
Я пришел в поворот минут за пятнадцать до старта гонки: это весьма рано, я по такому случаю даже отказался от съемок на стартовой решетке. В присмотренной мной заранее точке было окошко, куда обычно легко помещаются три фотографа – но там уже стояли два итальянца. Они сошлись на том, что окошко рассчитано на двоих, и отказывали в доступе всем остальным. В итоге пришлось снимать через сетку. Стоя при этом в считанных метрах от монумента в память о Сенне и пытаясь представить, как тут все выглядело в тот трагический день 1 мая. И ощущение, конечно, было не из приятных.
Что случилось на старте между Льюисом и Максом – вы все видели. Но, думаю, этот взгляд на сражение двух лидеров сезона будет для вас достаточно свежим.
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Пит-стоп Карлоса Сайнса по ходу гонки
Фотограф: Евгений Сафронов
Отдельная история во время съемки пит-стопов – попытка распознать сигналы о том, что та или иная команда готовится к переобуванию (к примеру, понять, что вот этот механик не от скуки вышел поправить лежащие гайковерты). Ведь когда механики выбегают из боксов очень поздно – когда машина уже едет по пит-лейну. В результате ты стоишь посередине крыши, пытаешься смотреть сразу во все стороны, и когда видишь движение у тех или иных боксов, мчишь туда на рысях.
Вдобавок очень важно выбрать правильную позицию над боксами – ведь оборудование у разных команд устроено по-разному, по-разному перекрывает машину. Удобнее всего было снимать как раз пит-стопы Ferrari: балки, на которых подвешены шланги, расположены по краям – и машина видна целиком.
Автомобиль безопасности и Макс Ферстаппен в Тамбурелло
Фотограф: Евгений Сафронов
Очень необычно видеть красные Mercedes (и сразу вспоминаются сцены из самого первого фильма «Такси») – все-таки слишком сильно мы привыкли видеть машины этой марки в серебристом цвете.
Однако достаточно быстро я понял, что и в новом цвете автомобили безопасности смотрятся круто. Хотя, может быть, это просто магия красного цвета, в который хоть мясорубку покрась – и будет здорово… Особо меня впечатлил медицинский автомобиль – но тут наверняка играет роль моя особенная любовь к кузову типа универсал.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Автор
|Евгений Сафронов