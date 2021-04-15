Фотограф: Евгений Сафронов

Поскольку с момента начала пандемии в паддок пускают только избранных фотографов, теперь у меня новое занятие по ходу уик-энда – шляться в сравнительно свободное время по стартовой прямой с дальнобойным объективом и пытаться из-за стенки пит-лейна снять хоть что-нибудь из происходящего на пит-лейне и в боксах.

Может быть, из-за этого команды теперь меньше заморачиваются на тему секретности – к примеру, когда я делал этот снимок, за спиной Валттери стоял почти полностью разобранный болид. И не кого это особо не волновало – хотя раньше в таком виде машину напоказ не выставили бы. Или дело в том, что в этом сезоне радикально меньше возможностей дорабатывать машины по ходу сезона. Ведь дорабатывать по сути можно только то, что не особо сложно рассмотреть – к примеру, аэродинамические элементы.

Кстати, это не первый попавшийся велосипед – а велосипед, сделанный под маркой Mercedes. Он невероятно легкий – Валттери потом показывал, что может поднять его чуть ли не одним пальцем. Кстати, пару лет назад я как-то болтал с людьми из бригады из Лэнса Стролла, которые катались на похожих великах на трассе – и опытным путем выяснили, что такой велик весит меньше моей камеры!