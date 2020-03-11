Формула 1 как искусство. 10 фото Сафронова с тестов
Давно не видели отличных снимков с машинами Формулы 1? Все потому, что наш фотоколумнист расслаблялся после прошлогодних скитаний по миру. Но к началу предсезонных тестов он как штык был в Барселоне – и уже готов забросать нас новыми шедеврами
Николя Латифи на выходе из 12-го поворота
Фотограф: Евгений Сафронов
Если вы думаете, что главная прелесть тестов – в том, что впервые после долгого перерыва машины выходят на трассу и ты впервые видишь совершенно новые болиды, то все немного не так. Главная прелесть для фотографа – возможность снимать болиды под рассветным и закатным солнцем. Что по ходу сезона если и получается делать, то разве что по очень большим праздникам.
Поэтому для меня наиболее важные временные периоды в тестовый день – это первый и последний час заездов. Днем я по два-три часа могу сидеть в пресс-центре, занимаясь своими делами – к примеру, планируя поездку в Бахрейн и Австралию, где я, собственно, сейчас и нахожусь. А вот рано утром и в последний час перед закатом шансов застать меня в помещении нет ровным счетом никаких!
Сама по себе съемка в закатном свете – это очень интересный и отчасти таинственный процесс. А если тебе удается зафиксировать нечто нестандартное, какой-нибудь инцидент, то день явно не зря прошел. К несчастью, в Формуле 1 ездят лучшие пилоты планеты – и допускают ошибки они гораздо реже, чем хотелось бы фотографам. Скажем, на этой точке я простоял минут сорок, пока Латифи не съехал левыми колесами за поребик.
Вы наверняка все внимание сосредоточили на летящем из-под колес гравии – и не заметили мелкие точки в верхней части облака пыли. А если и заметили, скорее всего, приняли их за облачка той самой пыли. На деле же это искры, вылетевшие из-под машины в момент наезда днищем на поребрик.
Читайте также:
Льюис Хэмилтон перед 11-м поворотом
Фотограф: Евгений Сафронов
У Формулы 1 сложные отношения с пейзажами. И из-за разницы в масштабах, и из-за лезущих в кадр сеток, барьеров и прочих «лишних» объектов. Снимешь пейзаж – машины в нем потеряются. Сделаешь машину более заметной – вся красота пейзажа пропадет. Только на тестах удается поэкспериментировать и раздобыть несколько кадров, где машина удачно вписывается в окружающую местность.
Этот снимок сделан с утра. Если приглядеться, можно под задним крылом заметить рамку с датчиками Киля, а с такими конструкциями топ-команды обычно выпускают машины на трассу в утренние часы. Здесь мне очень нравится, как профиль заднего обтекателя перекликается с контуром гор – одно в другое вписывается, как болид W11 в техтребования Ф1. Все смотрелось бы еще лучше и поэтичнее, если бы над горами висел легкий туман. Так случилось в прошлом году – но на этот раз не повезло.
Кстати, чтобы кадр вышел таким, каким я его видел изначально, пришлось выполоть пару сорняков с переднего плана. Для этого я даже рискнул на метр выйти из-за ограждения в зону безопасности. И очень парился на тему того, что в меня сейчас прицелится какой-нибудь скучающий телеоператор. К счастью, картинка со странным кучерявым человеком, который вопреки правилам безопасности сражается с какой-то травой в гравии, в телетрансляцию не попала.
Читайте также:
Датчики Киля на рамке
А вот как датчики Киля, размещенные на специальной металлической рамке, выглядят вблизи. Честно говоря, мне сначала хотелось не столько сделать кадр с этими деталями, сколько повнимательнее их рассмотреть. Подойти к машине на расстояние в пару сантиметров мне, конечно, никто не дал бы. А вот разглядеть картинку в своем видоискателе гораздо проще. Но и снимок в итоге вышел неплохой.
Читайте также:
Карлос Сайнс на стартовой прямой
Фотограф: Евгений Сафронов
Эти следы из конденсирующихся капелек влаги в воздухе достаточно сложно поймать – точнее, сложно увидеть такие длинные и хорошо различимые «хвосты». У меня это получалось только на первой неделе тестов, когда температура воздуха была ниже, и только в первый час заездов, до десяти утра. Кстати, наиболее впечатляющие «хвосты» тянут за собой как раз McLaren – и еще AlphaTauri.
Вы, наверное, знаете, что не так давно на днище болидов появились титановые пластины – специально, чтобы машины побольше искрили. Глядя на эту фотографию, я думаю, что неплохо бы нечто подобное придумать и с конденсирующейся влагой. Парогенераторы какие-нибудь поставить – чтобы зрители видели, какая сложная и увлекательная аэродинамическая картина образуется вокруг машины.
Однако на конкретной точке я хотел не просто снять эти следы, но и сделать снимок более ярким и запоминающимся. С этим должно было помочь солнце – оно находилось за трибунами, но простреливало между ними и на трассу.
Ну, и туалет на заднем плане стильно засветился. Это мне напоминает сразу несколько российских трасс, где хорошо узнаваемые будки с туалетами стоят в створе стартовой прямой – и упорно лезут в кадр, когда ты снимаешь старт гонки. Поэтому если на трассе Ф1 в какой-то момент прицеливаешься и видишь на заднем плане туалет, то сразу думаешь: о, это явно моя точка.
Читайте также:
Шарль Леклер на пит-лейне
Фотограф: Евгений Сафронов
На этом снимке отдельные его элементы как будто живут своей жизнью. Что-то сливается – к примеру, сразу толком не поймешь, где кончается гоночный болид и начинается красная полоса, которая идет вдоль пит-лейна. Что-то меняет свои очертания – машина превращается в какой-то узор из сходящихся, не очень понятно откуда взявшихся линий. Поверхность пит-лейна становится чуть ли не морем…
Одним словом, можно бросить на эту фотографию мимолетный взгляд – и сказать: фу, что-то непонятное. А можно хотя бы ненадолго вглядеться – и уже не факт, что получится быстро отвести глаза. Эта картинка как бы предлагает зрителю таинственную, загадочную и очень увлекательную игру.
Читайте также:
Симоне Реста в боксах Ferrari
Фотограф: Евгений Сафронов
На мой взгляд, этот снимок отлично подходит, чтобы напомнить: Формула 1 – это не сплошной праздник, а непростая и часто тяжелая работа. Где есть место не только ярким эмоциям и страстям, но и банальной общечеловеческой усталости – или просто плохому настроению.
Конечно, нет гарантии, что у Симоне Ресты (руководителя отдела шасси в Ferrari) в этот момент было плохое настроение. Может быть, он просто завис на минуточку – да и разглядывая другие его портреты, я заметил, что чаще всего у Ресты именно спокойное лицо без особых эмоций. Но такое часто случается: объект фотографии и представить не может, что вокруг его изображения столько всего накручивают.
Читайте также:
Джордж Расселл перед первым поворотом
Фотограф: Евгений Сафронов
Это классическая тестовая фотография. И дело не только в аэродинамической краске, которой механики Williams так щедро облили переднее антикрыло (обратите внимание, что даже до заднего крыла долетело немало капель).
Я бы для себя сразу отметил, что на машине активирована DRS. На гонках к этой точке крыло уже закрывается, и на Гран При снять машину в такой конфигурации не можем. И многие на поднятую плоскость антикрыла, может, вообще внимания не обратят. А с моей точки зрения, это как-то сразу придает кадру динамики.
Наконец, снят этот кадр с точки, куда во время гонок не пускают. В этой зоне за отбойником на небольшом расстоянии стоит сетка. Во время Гран При мы можем стоять исключительно за сеткой, а на тестах – пробираемся между отбойником и сеткой. Как нетрудно догадаться, отсутствие лишнего препятствия позволяет сделать фотографии лучше и поднимает настроение фотографу.
Читайте также:
Макс Ферстаппен выезжает из боксов
Фотограф: Евгений Сафронов
Здесь, как мне кажется, снимок говорит сам за себя. Однако я бы обратил внимание на интересный эффект: при первом взгляде складывается впечатление, что антикрыло слегка свернуто на сторону.
Читайте также:
Лэнс Стролл на выходе из 8-го поворота
Фотограф: Евгений Сафронов
На этой точке ближе к вечеру работать сложновато. С одной стороны, ты можешь снимать машины на торможении перед 7-м поворотом – там вечером как раз хорошо видна летящая от тормозов пыль, а кто-то из пилотов вполне может допустить мелкую или не очень ошибку.
С другой стороны, едущие в сторону восьмого поворота болиды отлично подсвечены заходящим солнцем. И ты постоянно дергаешься: снимаешь тормозящие машины – кажется, что делаешь однотипные и не особо яркие кадры. Поворачиваешь камеру в сторону восьмого поворота – думаешь: ну вот сейчас же обязательно кто-то там ошибется и вылетит, пока ты в другую сторону смотришь.
Подсвеченные машины, конечно, смотрятся просто шикарно. Рельеф задней части становится особо выразительным – можно сказать, скульптурным. А сами фотографии напоминают студийные. Такого эффекта с Ф1 удается добиться редко.
Александр Элбон перед четвертым поворотом
Фотограф: Евгений Сафронов
Здесь я, пожалуй, тоже не буду много говорить и объяснять. На мой взгляд, этот снимок – прекрасное доказательство того, какие огромные возможности (и технические, и художественные) нам дает свет. И конечно, расписание тестов, позволяющее снимать машины на закате!
Предыдущая новость
Все победители и призеры Гран При Австралии Формулы 1 в Мельбурне
Следующая новость
Renault представила окончательную ливрею на 2020 год
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне II
|Автор
|Евгений Сафронов
Формула 1 как искусство. 10 фото Сафронова с тестов
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Фотографии из паддока
|
чт 12 мар.
пт 13 мар.
|
06:00
00:00
|
|Первая тренировка
|
чт 12 мар.
пт 13 мар.
|
18:00
12:00
|
|Вторая тренировка
|
чт 12 мар.
пт 13 мар.
|
22:00
16:00
|
|Третья тренировка
|
пт 13 мар.
сб 14 мар.
|
20:00
14:00
|
|Квалификация
|
пт 13 мар.
сб 14 мар.
|
23:00
17:00
|
|Гонка
|
сб 14 мар.
вс 15 мар.
|
22:10
16:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
19 мар. - 22 мар.Билеты
|
2 апр. - 5 апр.Билеты
|
30 апр. - 3 маяБилеты
|
7 мая - 10 маяБилеты
|
21 мая - 24 маяБилеты
|
4 июн. - 7 июн.Билеты