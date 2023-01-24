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Минувшей осенью вся Формула 1 оказалась сбита с толку, когда после финиша Гран При Японии Макса Ферстаппена объявили новым чемпионом мира. В той гонке из-за дождя участники преодолели всего 28 кругов из 53 запланированных, потому очки должны были начислить не в полном объеме – соответствующие изменения внесли в регламент после фарса в Спа 2021 года.

Однако FIA присудила пилотам полновесные баллы, что и сделало голландского пилота Red Bull двукратным чемпионом. Причиной стала формулировка соответствующего пункта правил. Так говорилось, что сокращение очков происходил, если «гонка была остановлена досрочно и не возобновлена после этого».

На «Сузуке» гонку действительно остановили, однако потом дали рестарт – так что формально федерация действовала верно.

В конце прошлого года глава RBR Кристиан Хорнер вспомнил эту историю на торжественной церемонии награждения FIA в Болонье, что даже вызвало перепалку с президентом федерации Мохаммедом Бин Сулайемом.

К сезону 2023 года правила вновь будут скорректированы. Эту работу уже начала группа под руководством нового спортивного директора FIA Стива Нильсена.

При этом Бин Сулайем рассказал, что не считает действующую версию регламента ошибочной или неверной.

«Да, изменения последуют, – объяснил президент Motorsport.com. – Стив, наш новый спортивный директор, займется этим.

Если возвращаться к Японии, то я напомню – уже к следующей гонке мы подготовили подробный отчет обо всем, что произошло. Такого никогда не было прежде. Он до сих пор опубликован на нашем официальном сайте.

Если говорить об очках, то вспомните, кто вообще настоял на новом принципе? Команды. Кто утвердил его в таком виде? Команды. Мы лишь применяем правила. И кого во всем обвинили? Нас. Ну правда, разве это справедливо? Ответьте мне. Меня все это очень расстраивает».

Точные формулировки новых правил пока неизвестны, но наверняка в Ф1 сохранится принцип сокращения очков при уменьшении дистанции, а вот привязки к событиям гонки больше не будет.