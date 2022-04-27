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Формула 1 Новость

Формула 1 изменит формат квалификации с 2023 года

С нового сезона при распределении стартовых позиций будут использоваться все три состава сликов

Роберто Кинкеро
Автор:
Формула 1 изменит формат квалификации с 2023 года
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Поздно вечером во вторник Комиссия Ф1 единогласно утвердила сокращение количества шин с 13 до 11 комплектов для каждого пилота на уик-энд – такой регламент вступит в силу с 2023 года. По итогам встречи в Лондона стали известны подробности этого решения, продиктованного стремлением сократить объем вредных отходов спорта.

Сейчас у гонщиков на Гран При есть семь комплектов мягкого состава Soft, три – среднего Medium и два – жесткого Hard. При этом их использование по ходу сессий никак не регламентировано. 

С 2023 года комплектов Soft останется всего пять, но главное даже не в этом. В нового сезона в первом сегменте квалификации можно будет использовать только жесткие слики, во втором – средние, и лишь участники финала смогут поставить самые мягкие. 

Изначально это предложение Pirelli было негативно встречено несколькими командами, но по ходу уик-энда в Имоле представители шинников смогли убедить всех, что такой подход будет полезен для гонок. 

Уже в этом сезоне Pirelli планирует совместно с Ф1 и FIA определить пару Гран При, где новая система будет опробована в тестовом режиме. При этом сохраняется вероятность, что по просьбе некоторых команд введение новых правил все же отложат до 2024 года. 

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