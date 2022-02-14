Формула 1 изменила схему начисления очков по итогам скандала в Спа
Отныне за гонки, остановленные досрочно, пилоты будут получать меньше зачетных баллов
В конце прошлого лета сильный дождь по сути сорвал Гран При Бельгии: условия были настолько сложными, что пилоты проехали несколько кругов за машиной безопасности, после чего организаторы объявили гонку состоявшейся.
Те события вызвали многочисленную критику, так как никакой борьбы в воскресенье не было – все просто сохранили стартовые позиции, – а вот зачетные очки были начислены, хоть и в половинном количестве.
В понедельник Комиссия Ф1 опубликовала решение о новой схеме присвоения очков для тех случаев, когда гонку приходится останавливать досрочно без последующего возобновления.
Отныне, если лидер не проехал хотя бы двух полных кругов без машины безопасности и режима VSC, то зачетных баллов не получает никто.
Если лидер преодолел более двух полных кругов, но менее 25% запланированной дистанции, то для первой пятерки используется схема:
|Место
|Очки
|1
|6
|2
|4
|3
|3
|4
|2
|5
|1
Если лидер преодолел более 25%, но менее 50% запланированной дистанции, то для первой девятки используется схема:
|Место
|Очки
|1
|13
|2
|10
|3
|8
|4
|6
|5
|5
|6
|4
|7
|3
|8
|2
|9
|1
Если лидер преодолел более 50%, но менее 75% запланированной дистанции, то для первой десятки используется схема:
|Место
|Очки
|1
|19
|2
|14
|3
|12
|4
|9
|5
|8
|6
|6
|7
|5
|8
|3
|9
|2
|10
|1
Как и прежде, если лидер проехал 75% изначально запланированной дистанции, то первой десятке начисляют полные баллы.
Решение Комиссии Ф1 еще должен утвердить Всемирный совет FIA, однако эта процедура носит технический характер.
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