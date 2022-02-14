Формула 1 изменила схему начисления очков по итогам скандала в Спа

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В конце прошлого лета сильный дождь по сути сорвал Гран При Бельгии: условия были настолько сложными, что пилоты проехали несколько кругов за машиной безопасности, после чего организаторы объявили гонку состоявшейся.

Те события вызвали многочисленную критику, так как никакой борьбы в воскресенье не было – все просто сохранили стартовые позиции, – а вот зачетные очки были начислены, хоть и в половинном количестве.

В понедельник Комиссия Ф1 опубликовала решение о новой схеме присвоения очков для тех случаев, когда гонку приходится останавливать досрочно без последующего возобновления.

Отныне, если лидер не проехал хотя бы двух полных кругов без машины безопасности и режима VSC, то зачетных баллов не получает никто.

Если лидер преодолел более двух полных кругов, но менее 25% запланированной дистанции, то для первой пятерки используется схема:

Место Очки 1 6 2 4 3 3 4 2 5 1

Если лидер преодолел более 25%, но менее 50% запланированной дистанции, то для первой девятки используется схема:

Место Очки 1 13 2 10 3 8 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1

Если лидер преодолел более 50%, но менее 75% запланированной дистанции, то для первой десятки используется схема:

Место Очки 1 19 2 14 3 12 4 9 5 8 6 6 7 5 8 3 9 2 10 1

Как и прежде, если лидер проехал 75% изначально запланированной дистанции, то первой десятке начисляют полные баллы.

Решение Комиссии Ф1 еще должен утвердить Всемирный совет FIA, однако эта процедура носит технический характер.