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Формула 1 Новость

Формула 1 изменила схему начисления очков по итогам скандала в Спа

Отныне за гонки, остановленные досрочно, пилоты будут получать меньше зачетных баллов

Формула 1 изменила схему начисления очков по итогам скандала в Спа
Александр Кабановский
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В конце прошлого лета сильный дождь по сути сорвал Гран При Бельгии: условия были настолько сложными, что пилоты проехали несколько кругов за машиной безопасности, после чего организаторы объявили гонку состоявшейся. 

Те события вызвали многочисленную критику, так как никакой борьбы в воскресенье не было – все просто сохранили стартовые позиции, – а вот зачетные очки были начислены, хоть и в  половинном количестве. 

В понедельник Комиссия Ф1 опубликовала решение о новой схеме присвоения очков для тех случаев, когда гонку приходится останавливать досрочно без последующего возобновления. 

Отныне, если лидер не проехал хотя бы двух полных кругов без машины безопасности и режима VSC, то зачетных баллов не получает никто.  

Если лидер преодолел более двух полных кругов, но менее 25% запланированной дистанции, то для первой пятерки используется схема: 

Место Очки
1 6
2 4
3 3
4 2
5 1

Если лидер преодолел более 25%, но менее 50% запланированной дистанции, то для первой девятки используется схема: 

Место Очки
1 13
2 10
3 8
4 6
5 5
6 4
7 3
8 2
9 1

Если лидер преодолел более 50%, но менее 75% запланированной дистанции, то для первой десятки используется схема: 

Место Очки
1 19
2 14
3 12
4 9
5 8
6 6
7 5
8 3
9 2
10 1

Как и прежде, если лидер проехал 75% изначально запланированной дистанции, то первой десятке начисляют полные баллы. 

Решение Комиссии Ф1 еще должен утвердить Всемирный совет FIA, однако эта процедура носит технический характер. 

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