Формула 1 испытывает в Джидде экраны для слепых зон

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Городская трасса в Джидде, где в эти выходные проходит Гран При Саудовской Аравии – одна из наиболее скоростных в календаре чемпионата. При этом отбойники на протяжении большей части круга находятся весьма близко от зоны движения болидов – из-за чего на входе в поворот пилоты часто не представляют ситуацию на выходе из него. Что может привести к неприятным инцидентам – к примеру, если одна из машин развернется на выходе из поворота и останется на идеальной траектории или неподалеку от нее.

Один из способов снизить риски в этой ситуации – установить в поворотах экраны, на которые будет транслироваться картинка с камер, держащих «под прицелом» опасные зоны. Перед началом Гран При Саудовской Аравии такие экраны были установлены в четырех поворотах. Дисплеи были включены во время единственной тренировки Формулы 2 и должны были использоваться по ходу второй тренировки Формулы 1. Произошло ли это в реальности – сейчас сказать сложно, так как вечером в пятницу пилоты Ф1 не общались с прессой, а чуть ли не единственной темой для обсуждений в паддоке стал риск отмены этапа из-за состоявшейся в пятницу террористической атаки.

Несколько пилотов прокомментировали идею с экранами ранее – главным образом, заявляя, что сама по себе идея неплоха, но делать выводы об эффективности решения пока рано. «Все-таки речь идет об очень быстрых участках, – в частности, сказал Ландо Норрис. – У нас может не оказаться достаточно времени, чтобы смотреть на экран и пытаться понять, что на нем. Но если все пройдет хорошо – неплохо бы продолжить испытания и в оставшихся гонках сезона».