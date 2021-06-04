Формула 1 или военная кафедра? Непростой выбор Мазепина

Дмитрий Мазепин, отец четвертого российского пилота Ф1, в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме упомянул о проблемах, возникших у гонщика команды Haas в рамках обучения в Московском государственном университете. Цитату из выступления предпринимателя приводит сайт «Чемпионат».

«Если ты спортсмен – иди в институт физкультуры. А что им в 25 лет делать? – в частности заявил предприниматель. – Я на примере Никиты всё это знаю. Более того, даже с военной кафедрой есть проблемы. У него 23 гонки в сезоне, а ему говорят: тебе нужно на военную кафедру, нужно на сборы. И никто не хочет слушать.

МГУ – единственный вуз, который хоть как-то что-то делает. Государству наплевать на них, на всех спортсменов. Есть ЦСКА, который как-то берётся, – но это не то, как должно быть.

Недавно Никите сказали: если ты не пробудешь полтора месяца на военных сборах, ты не закончишь военную кафедру. Он мне говорит: «Папа, а что делать? У меня же каждые две недели гонка». И к кому этот вопрос? Это ведь не про Никиту Мазепина речь, а вообще про всех спортсменов. На самом деле ведь учёба и спорт должны быть вместе», — сказал Мазепин на выступлении в рамках Петербургского международного экономического форума».