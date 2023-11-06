Формула 1 и Pirelli решили радикально переделать шины к 2025 году
Новая концепция предусматривает не столь быстрый износ на длинной дистанции, но в то же время сохранение высокого уровня зрелищности
С 2022 года, когда Формула 1 перешла на совершенно новые шасси с граунд-эффектом, изменение аэродинамических параметров привело к тому, что специально разработанные слики Pirelli стали слишком часто перегреваться.
Это привело к тому, что ожидаемого тактического разнообразия добиться не удалось, зато гонщикам на дистанции сейчас зачастую приходится ехать ощутимо медленнее, чем позволяет машина – от чего те явно не в восторге.
Недавно Pirelli выиграла шинный тендер FIA и останется поставщиком спорта до 2027 года с опционом еще на один сезон. В этой связи решено было начать работы по изменению существующей шинной концепции.
Гоночный босс миланцев Марио Изола рассказал об этом: «Если износ будет низким, никто не станет проводить больше одного пит-стопа. Но в то же время я уверен, что большая часть событий на трассе определяется как раз износом и тем, как гонщикам удается его контролировать.
Если снизить роль этого фактора, гонки станут "паровозными". Ведь тогда пилот сможет больше атаковать – но то же самое будут делать и его соперники. Ведь состояние резины для разных машин не будет отличается.
Я понимаю пилотов, которые жалуются на быстрый износ. Им хочется ехать как можно быстрее, и сомнений тут быть не может».
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Победитель квалификации спринта Ландо Норрис, McLaren, Марио Изола, гоночный менеджер Pirelli Motorsport
Работа начнется с анализа, который займет несколько недель.
«Мы хотим разобраться, как изменятся события на трассе, если сделать иными параметры износа, – продолжил Изола. – Это нам по силам.
Нужно разработать резину с иными характеристиками, и мы изучаем варианты на будущее. Но крайне важно сделать так, чтобы не возникло никаких непредусмотренных последствий».
По информации Motorsport.com, в работе Pirelli участвуют специалисты Ф1 и представители команд. Последние предоставят свои симуляторы для оценки поведения шин в условиях трафика.
Так как составы на 2024 год уже определены, дебют обновленной резины может состояться не ранее 2025-го.
Изола отметил: «Такие задачи необходимо планировать заранее. Мы должны решить, что важно для спорта, выслушать мнение пилотов – и загодя учесть эти моменты в интересах спорта».
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