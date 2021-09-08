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Формула 1 Новости Motorsport.com

Формула 1 и Motorsport Network запускают крупнейший в мире опрос болельщиков Формулы 1

Крупнейший в мире гоночный чемпионат и крупнейшая в мире цифровая платформа объединились, чтобы дать возможность зрителям по всему миру озвучить свои мнения

Формула 1 и Motorsport Network запускают крупнейший в мире опрос болельщиков Формулы 1

Лондон, 8 сентября 2021 г. - Формула 1 и Motorsport Network в партнерстве с Nielsen сегодня запустили глобальный опрос болельщиков Формулы-1 2021 года, цель которого – определить отношение поклонников Формулы-1 по всему миру к разным аспектам их любимого спорта. Ожидается, что этот опрос станет крупнейшим в своем роде. Он будет проводиться на флагманском веб-сайте Motorsport.com на 15 языках.

Элли Норман, директор по маркетингу и коммуникациям Формулы 1: «Понимание того, что наши болельщики хотят и ценят в Формуле 1 – лучшее основание, чтобы принимать стратегические решения о будущем спорта, чтобы оставаться интересным для нашей аудитории. Используя возможности Motorsport Network, мы сможем вступить в контакт с болельщиками по всему миру. Это даст нам бесценную информацию о том, чего хотят зрители от нашего спорта и областях, которые мы можем улучшить в будущем».

Помимо определения самых популярных гонщиков и гоночных трасс, опрос позволит узнать мнения фанатов по широкому кругу вопросов, включая привычки зрителей, их отношение к киберспорту или планам Формулы-1 по использованию экологически безопасных видов топлива в ближайшие годы. Опрос также выявит актуальные тенденции в отношении болельщиков к Формуле-1 и в том, как меняется аудитория этого вида спорта.

Это уже третий глобальный опрос болельщиков Формулы-1, который проводит Motorsport Network. Первые два были проведены в 2015 и 2017 годах, и в каждом из них приняли участие более 200 тысяч респондентов (опрос 2017 года считается крупнейшим в гоночной сфере). Результаты опроса этого года будут сравниваться с данными, полученными в результате двух предыдущих опросов.

Джеймс Аллен, президент Motorsport Network: «После опроса 2015 года с FIA и Ф1 и опроса 2017 года с WEC мы понимаем важность опросов Fan Voice для организаторов крупных гоночных серий. Информация, собранная в результате этого опроса, позволит нам узнать больше о болельщиках и их мнениях, а также увидеть, какие изменения произошли с тех пор, как Liberty Media взяла на себя бразды правления Формулой 1, что позволит лучше понять, насколько успешны реализованные изменения ».

Глобальный опрос болельщиков Формулы-1, открытый для всех лиц старше 16 лет, продлится две недели, начнется 8 сентября и продлится до 22 сентября, а результаты будут опубликованы в преддверии Гран-при США. в конце октября 2021 г.

Подробнее о Формуле 1

Проект Formula 1® был запущен в 1950 году и сразу стал самым престижным соревнованием в сфере автогонок, а также вошел в число самых популярных спортивных событий. Компания Formula One World Championship Limited, будучи частью Formula 1®, владеет эксклюзивными коммерческими правами на проведение чемпионата мира по автогонкам в класса Формулы 1™. Formula 1® является дочерней компанией Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, FWONA, FWONK). Логотипы F1 и F1 FORMULA, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB являются связанными торговыми марками Formula One Licensing BV, компании Formula 1. Все права защищены.

Подробнее о Motorsport Network

Каждый месяц более 60 миллионов пользователей пользуются цифровыми платформами Motorsport Network, покупая, читая новости или просто развлекаясь в стремлении утолить свою страсть к автомобилям и гонкам. Мы глубоко интегрированы в автопром и гоночную отрасль, заработав на этом уникальный опыт, который позволяет создавать наилучшие предложения для наших клиентов. Наша сфера деятельности включает разнообразный контент, платформы для продажи билетов, игры и соревнования по киберспорту. Мы используем наши собственные технологии и современные инструменты для работы с данными, чтобы постоянно тестировать свою продукцию, учиться и совершенствоваться.
 
Подробнее о Nielsen Nielsen Holdings
 
Nielsen (NYSE: NLSN) - ведущая глобальная компания по обработке данных и аналитике, которая обеспечивает целостное и объективное понимание медиаиндустрии. Предлагая услуги по измерению аудитории, результатам и содержанию аудитории, Nielsen предлагает своим клиентам и партнерам простые решения сложных вопросов и оптимизирует их инвестиции и стратегии роста. Это единственная компания, которая может предложить дедуплицированное кросс-медийное измерение аудитории. Аудитория - это все для Nielsen и ее клиентов, и Nielsen стремится к тому, чтобы каждый голос имел значение. Компания Nielsen, входящая в список S&P 500, предлагает услуги измерения и аналитики почти в 60 странах. Подробности доступны на www.nielsen.com или www.nielsen.com/investors, а также в аккаунтах в TwitterLinkedInFacebook and Instagram.
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