Формула 1 и Motorsport Network запускают крупнейший в мире опрос болельщиков Формулы 1

Лондон, 8 сентября 2021 г. - Формула 1 и Motorsport Network в партнерстве с Nielsen сегодня запустили глобальный опрос болельщиков Формулы-1 2021 года, цель которого – определить отношение поклонников Формулы-1 по всему миру к разным аспектам их любимого спорта. Ожидается, что этот опрос станет крупнейшим в своем роде. Он будет проводиться на флагманском веб-сайте Motorsport.com на 15 языках.

Элли Норман, директор по маркетингу и коммуникациям Формулы 1: «Понимание того, что наши болельщики хотят и ценят в Формуле 1 – лучшее основание, чтобы принимать стратегические решения о будущем спорта, чтобы оставаться интересным для нашей аудитории. Используя возможности Motorsport Network, мы сможем вступить в контакт с болельщиками по всему миру. Это даст нам бесценную информацию о том, чего хотят зрители от нашего спорта и областях, которые мы можем улучшить в будущем».

Помимо определения самых популярных гонщиков и гоночных трасс, опрос позволит узнать мнения фанатов по широкому кругу вопросов, включая привычки зрителей, их отношение к киберспорту или планам Формулы-1 по использованию экологически безопасных видов топлива в ближайшие годы. Опрос также выявит актуальные тенденции в отношении болельщиков к Формуле-1 и в том, как меняется аудитория этого вида спорта.

Это уже третий глобальный опрос болельщиков Формулы-1, который проводит Motorsport Network. Первые два были проведены в 2015 и 2017 годах, и в каждом из них приняли участие более 200 тысяч респондентов (опрос 2017 года считается крупнейшим в гоночной сфере). Результаты опроса этого года будут сравниваться с данными, полученными в результате двух предыдущих опросов.

Джеймс Аллен, президент Motorsport Network: «После опроса 2015 года с FIA и Ф1 и опроса 2017 года с WEC мы понимаем важность опросов Fan Voice для организаторов крупных гоночных серий. Информация, собранная в результате этого опроса, позволит нам узнать больше о болельщиках и их мнениях, а также увидеть, какие изменения произошли с тех пор, как Liberty Media взяла на себя бразды правления Формулой 1, что позволит лучше понять, насколько успешны реализованные изменения ».

Глобальный опрос болельщиков Формулы-1, открытый для всех лиц старше 16 лет, продлится две недели, начнется 8 сентября и продлится до 22 сентября, а результаты будут опубликованы в преддверии Гран-при США. в конце октября 2021 г.

