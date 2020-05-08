Формула 1 готова остаться без Договора согласия на 2021 год. Правила продиктует Liberty
Коронавирус вынудил стороны отказаться от обсуждения нового договора
Разразившийся из-за коронавируса кризис не дает Формуле 1 заключить новый Договор согласия со всеми участниками. По словам главы чемпионата Чейза Кэри, из-за кризисной ситуации руководство серии переключилось на другие проблемы. Кэри отметил, что к Договору согласия стороны вернутся не раньше, чем решат другие проблемы. А значит, сезон-2021 может начаться без подписанного соглашения.
«Мы подошли к последним пунктам Договора согласия, когда коронавирус перевернул все с ног на голову, – цитирует Кэри The Race. – Мы решили отложить Договор на какое-то время и сперва разобраться с проблемами, связанными с 2020 годом. Когда разберемся с календарем и закончим изменения правил вместе с командами, сможем вернуться к Договору».
В то же время, владельцы Ф1 из Liberty Media готовы в одностороннем порядке установить правила на 2021 год, заявил Кэри: «Мы можем назвать правила в одностороннем порядке. Сказать, что если хотите участвовать в гонках, то условия таковы».
Читайте также:
Предыдущая новость
Самая внезапная победа в Ф1. Дымящая машина команды-аутсайдера выиграла гонку через 5 дней после финиша
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин
Формула 1 готова остаться без Договора согласия на 2021 год. Правила продиктует Liberty
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты
|
17 сент. - 20 сент.Билеты