Формула 1 готова остаться без Договора согласия на 2021 год. Правила продиктует Liberty

Разразившийся из-за коронавируса кризис не дает Формуле 1 заключить новый Договор согласия со всеми участниками. По словам главы чемпионата Чейза Кэри, из-за кризисной ситуации руководство серии переключилось на другие проблемы. Кэри отметил, что к Договору согласия стороны вернутся не раньше, чем решат другие проблемы. А значит, сезон-2021 может начаться без подписанного соглашения.

«Мы подошли к последним пунктам Договора согласия, когда коронавирус перевернул все с ног на голову, – цитирует Кэри The Race. – Мы решили отложить Договор на какое-то время и сперва разобраться с проблемами, связанными с 2020 годом. Когда разберемся с календарем и закончим изменения правил вместе с командами, сможем вернуться к Договору».

В то же время, владельцы Ф1 из Liberty Media готовы в одностороннем порядке установить правила на 2021 год, заявил Кэри: «Мы можем назвать правила в одностороннем порядке. Сказать, что если хотите участвовать в гонках, то условия таковы».