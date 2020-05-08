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Формула 1 готова остаться без Договора согласия на 2021 год. Правила продиктует Liberty

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Формула 1 готова остаться без Договора согласия на 2021 год. Правила продиктует Liberty
Автор:
, редактор
8 мая 2020 г., 07:22

Коронавирус вынудил стороны отказаться от обсуждения нового договора

Разразившийся из-за коронавируса кризис не дает Формуле 1 заключить новый Договор согласия со всеми участниками. По словам главы чемпионата Чейза Кэри, из-за кризисной ситуации руководство серии переключилось на другие проблемы. Кэри отметил, что к Договору согласия стороны вернутся не раньше, чем решат другие проблемы. А значит, сезон-2021 может начаться без подписанного соглашения.

«Мы подошли к последним пунктам Договора согласия, когда коронавирус перевернул все с ног на голову, – цитирует Кэри The Race. – Мы решили отложить Договор на какое-то время и сперва разобраться с проблемами, связанными с 2020 годом. Когда разберемся с календарем и закончим изменения правил вместе с командами, сможем вернуться к Договору».

В то же время, владельцы Ф1 из Liberty Media готовы в одностороннем порядке установить правила на 2021 год, заявил Кэри: «Мы можем назвать правила в одностороннем порядке. Сказать, что если хотите участвовать в гонках, то условия таковы».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

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