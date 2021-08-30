Формула 1 готова изменить правила после фарса в Бельгии

Руководство Формулы 1 обсудит с командами возможное изменение правил на фоне организации Гран При Бельгии, которую Льюис Хэмилтон назвал «фарсом».

Вопросы вызвало не то, что гоночный директор Майкл Маси не допустил гонок в опасных условиях, а то, что результаты гонки и начисление очков были утверждены по итогам трех кругов под сейфти-каром.

Глава Ф1 Стефано Доменикали остался недоволен таким ходом событий и решил обсудить изменение правил с акционерами чемпионата. В правила может быть внесено требование начислять очки только при наличии боевых кругов в гонке, или может появиться возможности переноса гонки на другой день. Однако и то, и другое потребует одобрения от самой Ф1, FIA и команд.

«На нашей следующей встрече с командами мы обсудим возможные изменения на будущий год, – сказал Маси. – Рассмотрим все варианты, чтобы понять, кто чего хочет».