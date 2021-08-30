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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Формула 1 готова изменить правила после фарса в Бельгии

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Руководства чемпионата недовольно произошедшим в Спа

Формула 1 готова изменить правила после фарса в Бельгии

Руководство Формулы 1 обсудит с командами возможное изменение правил на фоне организации Гран При Бельгии, которую Льюис Хэмилтон назвал «фарсом». 

Вопросы вызвало не то, что гоночный директор Майкл Маси не допустил гонок в опасных условиях, а то, что результаты гонки и начисление очков были утверждены по итогам трех кругов под сейфти-каром. 

Глава Ф1 Стефано Доменикали остался недоволен таким ходом событий и решил обсудить изменение правил с акционерами чемпионата. В правила может быть внесено требование начислять очки только при наличии боевых кругов в гонке, или может появиться возможности переноса гонки на другой день. Однако и то, и другое потребует одобрения от самой Ф1, FIA и команд.

«На нашей следующей встрече с командами мы обсудим возможные изменения на будущий год, – сказал Маси. – Рассмотрим все варианты, чтобы понять, кто чего хочет».

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Нужно ли было давать очки за «гонку» в Спа? Мнения пилотов

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Нужно ли было давать очки за «гонку» в Спа? Мнения пилотов
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