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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новость

Формула 1 эвакуировала паддок в Имоле из-за разлива реки

Небольшая речка Сантерно, которую обычно никто даже не замечал, внезапно превратилась в бурный поток

Лауренс Стаде
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Наводнение в Имоле

Скверная погода в центральной Италии вынудила местные власти ввести красный уровень опасности в регионе Эмилия-Романья, где через несколько дней должен стартовать шестой этап сезона Ф1. Во вторник из-за сильнейших дождей были отменены занятия в школах и перекрыты некоторые дороги. 

Организаторы Гран При с утра заверили, что проведению этапа ничто не угрожает – но позже были вынуждены отдать приказ об эвакуации из паддока всех сотрудников трассы. Эти действия потребовались из-за опасно высокого уровня воды в речке Сантерно, которая продолжает подниматься и сейчас находится всего в паре метров ниже критического уровня.

Сообщается, что эвакуация действует только до конца вторника – ожидается, что со среды ситуация станет меняться к лучшему. Для персонала команд, репортеров и других людей, работающих в паддоке, распоряжение не является обязательным и носит рекомендательный характер.

По сообщениям в социальных сетях, нижняя часть паддока тем временем уже находится в воде. 

Наводнение в Имоле

Наводнение в Имоле

Такое развитие событий повышает риск отмены Гран При или как минимум изменения его расписания. Пока источники в менеджменте Ф1 исключают такую возможность, говоря, что принимаются все необходимые меры с учетом погодных условий.

Прогноз говорит, что дождь, хоть и не столь интенсивный, может продолжаться в окрестностях Имолы до середины воскресенья.

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