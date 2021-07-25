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Формула 1 – это спорт или развлечение? Доменикали объяснил

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, Ответственный редактор

По мнению большого босса Ф1, в наши дни неверно воспринимать чемпионат исключительно как спортивное событие

Формула 1 – это спорт или развлечение? Доменикали объяснил

Стефано Доменикали возглавил Формулу 1 с начала 2021 года, сменив в кресле руководителя чемпионата ставленника Liberty Чейза Кэри. Итальянец, отдавший 23 года работе в Ferrari, продолжает политику своего предшественника, стремясь отвечать на современные вызовы.

Действия Доменикали получают позитивный отклик поклонников Ф1. При этом сам он уверен, что важно воспринимать чемпионат как нечто большее, чем просто спортивное соревнование.

«Знаете, когда я сам был боссом в Ferrari, то считал это прежде всего спортом, – рассказал итальянец в интервью GQ. – Здесь ты постоянно обмениваешься ударами – бум, бум, бум, – просто поле для действий гораздо шире. При этом у каждого тут свои цели, что является частью игры. 

Но если думать только о спортивной составляющей, то можно упустить из вида общую картину. Некоторые руководители команд прекрасно понимают это. У других собственные приоритеты. 

Наша роль в том, чтобы обеспечить сражение за скорость на трассе, но при этом дать поклонникам возможность увидеть и понять более широкую картину. Это касается и гонщиков – хотя кто-то из них более открыт, а кто-то менее». 

Говоря о переходе чемпионата на новые правила с 2022 года, Доменикали добавил: «Это уникальная возможность перезагрузки, шанс сделать борьбу более плотной. Получится ли это с первой же гонки? Я так не думаю. Но это тоже часть игры – эволюция продолжается, и это способ ускорить ее. 

Большие команды должны менять свое отношение и настрой, переставать стремиться расходовать так много, как им хочется. Теперь все будет иначе. Им надо будет выбирать, на что тратить».

Чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон и Стефано Доменикали, руководитель команды Ferrari, победителя Кубка конструкторов. 2008 год

Чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон и Стефано Доменикали, руководитель команды Ferrari, победителя Кубка конструкторов. 2008 год

Фото: FIA

По мнению Доменикали, нынешнему руководству Ф1 важно помнить о том, что борьба за аудиторию не может опираться исключительно на традиции, поскольку их обязательно надо сочетать с чем-то новым. 

«Сейчас становится все более очевидным, что бизнес должен избавляться от эгоизма, –объяснил Стефано. – Формула 1 – это не только постоянные технические доработки. Должны быть яркие гонки, которые приносят удовольствие. 

И наша задача в том, чтобы пробовать что-то новое. Спринтерские гонки на исторических трассах – это новый трофей, новый вызов. И о таких вещах мы как держатели коммерческих прав непременно обязаны думать. 

Берни [Экклстоун] сделал Формулу 1 такой, какая она есть. Если бы после него спорт возглавил простой поклонник Ф1, это стало бы бедствием. Так что Чейзу Кэри пришлось выучить этот язык и перевести бизнес в иное измерение. 

Что будет дальше? Я не предсказатель, а если спрашивать разных людей, то получишь разные ответы. Так что перед нами серьезный вызов. 

Каждая страна требует собственного подхода, это же касается технологий и болельщиков. Кто-то хорошо знаком со спортом, кто-то почти не знает его. Нам нужно взаимодействовать с обеими категориями. 

Сейчас, если оценивать параметры аудитории, можно говорить о ее всестороннем росте. А когда я слышу, что Формула 1 остается старомодной, то просто смеюсь».

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