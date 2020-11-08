Формула 1 без Хэмилтона: какой она будет?

Уже через неделю Льюис Хэмилтон с высокой вероятностью станет семикратным чемпионом мира. 35-летний гонщик до сих пор не подписал контракт на следующий сезон, и даже заявил, что не гарантирует дальнейшего выступления в Формуле 1.

Пока все думают, что Льюис просто кокетничает, а договор будет заключен по окончании сезона, как уверяет Тото Вольф. Вот только австриец и сам до сих пор не продлил соглашение с командой.

В истории Mercedes уже был случай, когда пилот, взяв титул, внезапно объявил о завершении карьеры. Нико Росберг тогда был младше Хэмилтона, да и титулов имел в семь раз меньше, так что у Льюиса причин уйти побольше. К тому же, в последнее время британец все больше увлекается политикой и общественным активизмом.

Пока ситуация с Хэмилтоном остается нерешенной, мы решили предположить, что изменится в Формуле 1, если Льюис все же уйдет.

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Кто займет место в Mercedes?

Пока все пилоты, что садились на руль Mercedes в 21 веке были приглашены со стороны. Однако, у немцев есть собственная программа развития пилотов, затраты на которую нужно как-то оправдывать. И потенциальный уход Хэмилтона даст для этого отличную возможность.

Кандидатов ровно два: Джордж Расселл и Эстебан Окон. Оба уже не первый год проводят в Формуле 1, зарекомендовали себя довольно быстрыми гонщиками и, что важно, являются клиентами агентства Тото Вольфа. Как и Валттери Боттас.

Вполне логично, что лишившись Льюиса Тото решит нанять кого-то из них. Расселл в этом году уже пережил турбулентный период, когда Williams сперва подтвердила контракт с ним, затем сменила владельцев, пошли слухи об увольнении Джорджа, но в итоге ничего не произошло. Кажется, после двух подтверждений контракта в Гроуве не захотят отпускать пилота. Но пример того же Боттаса показывает, что Mercedes сможет договориться со своими клиентами.

Окон же вернулся в Ф1 только в этом году и не особо впечатлил. Если с Чеко Пересом он был равным соперником, то на фоне Дэна Риккардо откровенно потерялся. Заговорили даже о том, что Renault может променять Эстебана на Пьера Гасли. Так что расторгнуть его соглашение Mercedes может быть даже проще, чем браться за Расселла.

Вариант с приглашением пилота со стороны тоже, конечно, возможен, хоть и менее вероятен. Действующие контракты Расселла и Окона послужат Mercedes хорошим оправданием, а сидящие без дела Перес и Хюлькенберг не испортят обедни в чемпионской команде.

Джордж Расселл, Williams Racing Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Кто будет чемпионом?

В отсутствие Хэмилтона борьба в чемпионате наверняка серьезно обострится. Валттери Боттас в этом году выиграл всего две гонки, а его отрыв от Макса Ферстаппена обусловлен механическими проблемами Red Bull. К тому же, без Льюиса Mercedes станет намного сложнее реализовывать идеальные победные стратегии, прикрывая одного пилота другим.

Сыграет на руку конкурентам и обострение борьбы в самой Mercedes. Если сейчас первый номер команды очевиден, то ждать от любого новичка спокойного поражения от Боттаса вряд ли стоит. Валттери хоть и давно топ-пилот, но его авторитет даже для Расселла с Оконом будет не очень велик. Что уж говорить про условного Переса.

К тому же, в самой Mercedes скорее всего позволят пилотам побороться, чтобы определить, на кого делать ставку.

Все это будет помогать тому же Ферстаппену, на которого явно работает вся Red Bull. А может, и Леклеру, если новый мотор Ferrari окажется на уровне прошлогоднего. Таким образом, вместо одного претендента на титул мы получим сразу четверых (ну, или трех с половиной)!

Валттери Боттас, Mercedes F1 Фото: FIA Pool

Как изменится стратегия Mercedes?

В 2022 году вся Формула 1 войдет в новую эру, а новый технический регламент наверняка как-то изменит расклад сил. По крайней мере, создаст для этого отличную возможность. К тому же, на команды начнет влиять ограничение бюджетов.

Доминирование Mercedes либо закончится, либо станет значительно меньше. А новая, экономичная и экологичная Ф1, потребует от команд перестройки.

Разумно предположить, что в такой ситуации молодые и низкооплачиваемые пилоты будут отличным выбором. Им проще адаптироваться к новому регламенту, так же как к замене тестов на симуляторы. А еще их проще вписать в новый зарплатный лимит, который пока не ввели, но уже вовсю обсуждают.

С уходом Льюиса и сменой регламента Mercedes будет логично провести один переходный год с Боттасом и молодым гонщиком, а затем попросить из команды и Валттери. Пара Расселл - Окон на сезон-2022 выглядит вполне вероятной. И бюджетной.

Возьмут ли Ферстаппена в Mercedes?

Очень вряд ли. Red Bull однозначно не захочет отпускать своего лидера ближайшей зимой, а место в тройке наверняка не позволит Максу разорвать контракт в одностороннем порядке. Да и сам голландец понимает, что без Хэмилтона Mercedes станет победимой.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Что же касается 2022 года, то переход просто утратит смысл: никто ведь не знает, чья машина будет лучшей при новом регламенте. Вдобавок, и в самой Mercedes могут решить лепить новую звезду из того же Расселла, вместо того чтобы за большие деньги нанимать Ферстаппена.

А что будет с активизмом?

Видимо, придется обойтись без коленопреклонений. А также лозунгов на майках и высказываний на все возможные темы. Тут замену для Льюиса точно не найти.