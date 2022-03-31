Формула 1 анонсировала этап в Лас-Вегасе с 2023 года

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С момента приобретения прав на Формулу 1 в 2017 года компания Liberty проделала большую работу по повышению популярности чемпионата в Соединенных Штатах. Достаточно вспомнить документальный сериал Drive to Survive от Netflix и намеченный на март Гран При в Майами в дополнение к традиционной гонке в Остине.

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С 2023 года в США будут проходить уже не два, а три этапа. Об этом промоутеры Ф1 объявили в ночь со среду на четверг. Новый Гран При будет проходить в Лас-Вегасе на знаменитом бульваре Стрип, где расположены главные казино и отели города.

Трасса в Лас-Вегасе Фото: Liberty Media

Длина трассы составит 6,1 километр. Она будет состоять из 14 поворотов и весьма длинной прямой, где болиды смогут разгоняться до 340 километров в час. Гонка будет состоять из 50 кругов.

На сколько лет рассчитан контракт неизвестно, но при этом его особенность в том, что у гонки не будет отдельного промоутера – ее организацией займется сама Ф1 в тесном сотрудничестве с городскими властями. Последние, при этом, выразили надежду, что городская трасса Формулы 1 со временем обретет культовый статус – иными словами, все нацелены на долгосрочное сотрудничество.

Трасса в Лас-Вегасе Фото: Liberty Media

Еще одна особенность нового этапа – его график будет отличаться от традиционного. Гонка пройдет вечером в субботу, по европейскому времени это будет ночь с субботы на воскресенье. Дата первого этапа уже объявлена: 23-25 ноября 2023 года.

Прежде Формула 1 уже приезжала в Лас-Вегас. В 1981 и 1982 годах были разыграны два Гран При на огромной парковке у казино «Дворец Цезаря». Тот опыт вышел неудачным: гонщики ругали временную трассу за скучную конфигурацию и грязный асфальт, а зрители почти не заинтересовались «европейскими гонками».

Алан Джонс, Williams FW07C-Ford Cosworth, лидирует на старте Гран При Лас-Вегаса 1981 года