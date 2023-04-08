Предыдущая / «Вольф и Хорнер звонили мне из Абу-Даби». Тодт вспомнил скандальную гонку
Формула 1 Новость

Форма Alfa Romeo вызвала у Боттаса «легкую озабоченность»

После уверенного старта прошлого сезона швейцарская команда смотрится в 2023-м в сравнении с соперниками далеко не столь уверенно

Александр Кабановский
Автор:
Форма Alfa Romeo вызвала у Боттаса «легкую озабоченность»
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Финишировав шестой в Кубке конструкторов по итогам сезона-2022, Alfa Romeo явно сдала позиции за зиму. Пока ее гонщикам ни разу не удавалось выйти в финал квалификации, а в Мельбурне они и вовсе вдвоем остались в первом сегменте. 

Валттери Боттасу и Чжоу Гуаньюю за три Гран При удалось на двоих заработать всего шесть очков – этого хватило лишь для восьмой позиции в общем зачете. 

«Сложно оценить общую картину того, куда мы движемся, – признался финн после уик-энда в Альберт-парке. – Постепенно ощущения становятся чуть лучше, но едва ли можно говорить, что мы уже решили все свои проблемы. 

Так что я слегка озабочен. Мы совсем не там, где должны быть. И настроение в команде совсем не такое, как было в Бахрейне».

Пока выступление в Сахире остается лучшим в сезоне для Валттери и команды – он финишировал восьмым. После этого в Джидде гонщик повредил в дебюте гонки днище и потерял скорость, а в Мельбурне после слабой квалификации стартовал с пит-лейна со сменой настроек и финишировал на трассе самым последним.

Валттери Боттас, Alfa Romeo F1 Team, на велосипеде

Валттери Боттас, Alfa Romeo F1 Team, на велосипеде

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Эксперт финского телевидения, бывший инженер Ф1 Осси Ойкаринен, поделился своим видением ситуации.

«Это неприемлемо, – без обиняков заявил он в эфире Viaplay. – Валттери верно говорит, что нынешнее положение дел не может не вызывать обеспокоенности. 

Если ты меняешь настройки машины перед стартом, чтобы проверить новые, но они все равно не работают – значит, что-то с машиной фундаментально не так.

Так что им необходимо серьезно задуматься и понять, что теперь делать. Подобные гонки не соответствуют уровню Валттери и команды. Им нужна серьезная перезагрузка».

Читайте также:
Поделились
Комментарии

«Вольф и Хорнер звонили мне из Абу-Даби». Тодт вспомнил скандальную гонку
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Слухи: Формула 1 радикально переделает календарь

Слухи: Формула 1 радикально переделает календарь

Формула 1

Слухи: Формула 1 радикально переделает календарь Слухи: Формула 1 радикально переделает календарь

«Вольф и Хорнер звонили мне из Абу-Даби». Тодт вспомнил скандальную гонку

«Вольф и Хорнер звонили мне из Абу-Даби». Тодт вспомнил скандальную гонку

Формула 1

«Вольф и Хорнер звонили мне из Абу-Даби». Тодт вспомнил скандальную гонку «Вольф и Хорнер звонили мне из Абу-Даби». Тодт вспомнил скандальную гонку

«Сочувствую Сайнсу, но судьи правы». Эксперт разобрал штраф Карлоса

«Сочувствую Сайнсу, но судьи правы». Эксперт разобрал штраф Карлоса

Формула 1
Гран При Австралии

«Сочувствую Сайнсу, но судьи правы». Эксперт разобрал штраф Карлоса «Сочувствую Сайнсу, но судьи правы». Эксперт разобрал штраф Карлоса

Валттери Боттас Больше от
Валттери Боттас
Перес и Боттас начнут гонку в Мельбурне с пит-лейна

Перес и Боттас начнут гонку в Мельбурне с пит-лейна

Формула 1
Гран При Австралии

Перес и Боттас начнут гонку в Мельбурне с пит-лейна Перес и Боттас начнут гонку в Мельбурне с пит-лейна

Гран При Австралии: дуэли в квалификациях

Гран При Австралии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Австралии

Гран При Австралии: дуэли в квалификациях Гран При Австралии: дуэли в квалификациях

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Прайм
Прайм
Формула 1
Гран При Бразилии

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Alfa Romeo Больше от
Alfa Romeo
Технический анализ: зачем Alfa Romeo переделала нос своей машины

Технический анализ: зачем Alfa Romeo переделала нос своей машины

Формула 1
Гран При Австралии

Технический анализ: зачем Alfa Romeo переделала нос своей машины Технический анализ: зачем Alfa Romeo переделала нос своей машины

Стартовая решетка Гран При Австралии

Стартовая решетка Гран При Австралии

Формула 1
Гран При Австралии

Стартовая решетка Гран При Австралии Стартовая решетка Гран При Австралии

Клиенты Ferrari заменили моторы на своих машинах

Клиенты Ferrari заменили моторы на своих машинах

Формула 1
Гран При Австралии

Клиенты Ferrari заменили моторы на своих машинах Клиенты Ferrari заменили моторы на своих машинах

Самое важное:

Техническое ретро: как Формула 1 бросила вызов рекорду скорости

Техническое ретро: как Формула 1 бросила вызов рекорду скорости

F1 Формула 1
Попытка BAR Honda установить рекорд скорости

Техническое ретро: как Формула 1 бросила вызов рекорду скорости Техническое ретро: как Формула 1 бросила вызов рекорду скорости

Слухи: Формула 1 радикально переделает календарь

Слухи: Формула 1 радикально переделает календарь

F1 Формула 1

Слухи: Формула 1 радикально переделает календарь Слухи: Формула 1 радикально переделает календарь

Вольф радикально поменял свои планы на будущее

Вольф радикально поменял свои планы на будущее

F1 Формула 1

Вольф радикально поменял свои планы на будущее Вольф радикально поменял свои планы на будущее

Ferrari выбрала инженера на замену ушедшему Санчесу

Ferrari выбрала инженера на замену ушедшему Санчесу

F1 Формула 1

Ferrari выбрала инженера на замену ушедшему Санчесу Ferrari выбрала инженера на замену ушедшему Санчесу

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.