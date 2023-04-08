Форма Alfa Romeo вызвала у Боттаса «легкую озабоченность»
После уверенного старта прошлого сезона швейцарская команда смотрится в 2023-м в сравнении с соперниками далеко не столь уверенно
Финишировав шестой в Кубке конструкторов по итогам сезона-2022, Alfa Romeo явно сдала позиции за зиму. Пока ее гонщикам ни разу не удавалось выйти в финал квалификации, а в Мельбурне они и вовсе вдвоем остались в первом сегменте.
Валттери Боттасу и Чжоу Гуаньюю за три Гран При удалось на двоих заработать всего шесть очков – этого хватило лишь для восьмой позиции в общем зачете.
«Сложно оценить общую картину того, куда мы движемся, – признался финн после уик-энда в Альберт-парке. – Постепенно ощущения становятся чуть лучше, но едва ли можно говорить, что мы уже решили все свои проблемы.
Так что я слегка озабочен. Мы совсем не там, где должны быть. И настроение в команде совсем не такое, как было в Бахрейне».
Пока выступление в Сахире остается лучшим в сезоне для Валттери и команды – он финишировал восьмым. После этого в Джидде гонщик повредил в дебюте гонки днище и потерял скорость, а в Мельбурне после слабой квалификации стартовал с пит-лейна со сменой настроек и финишировал на трассе самым последним.
Валттери Боттас, Alfa Romeo F1 Team, на велосипеде
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Эксперт финского телевидения, бывший инженер Ф1 Осси Ойкаринен, поделился своим видением ситуации.
«Это неприемлемо, – без обиняков заявил он в эфире Viaplay. – Валттери верно говорит, что нынешнее положение дел не может не вызывать обеспокоенности.
Если ты меняешь настройки машины перед стартом, чтобы проверить новые, но они все равно не работают – значит, что-то с машиной фундаментально не так.
Так что им необходимо серьезно задуматься и понять, что теперь делать. Подобные гонки не соответствуют уровню Валттери и команды. Им нужна серьезная перезагрузка».
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