Флерш собралась в Формулу 1 в 2024 году
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19-летняя гонщица рассказала о планах на карьеру
София Флерш проводит в Формуле 3 дебютный сезон и пока ни набрала ни одного очка. Однако это не мешает 19-летней немке уже строить планы на развитие карьеры, согласно которым она может попасть в Формулу 1 в 2024 году. Однако следующий сезон Флерш намерена посвятить Ф3.
«Я провожу первый год в Ф3, – сказал Флерш. – Как было у Мика Шумахера, следующий шаг – Ф2. Этот путь предписан FIA. В Ф2 я также [как в Ф3] намерена провести два года. Так что путь [до Ф1] займет от четырех до пяти лет».
Отметим, что в последний раз побеждала Флерш в 2015 году в юниорской серии Ginetta, а на подиуме не стояла с 2017 года.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|София Флёрш
|Автор
|Иван Матушкин
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Флерш собралась в Формулу 1 в 2024 году
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