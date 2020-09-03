Флерш собралась в Формулу 1 в 2024 году

София Флерш проводит в Формуле 3 дебютный сезон и пока ни набрала ни одного очка. Однако это не мешает 19-летней немке уже строить планы на развитие карьеры, согласно которым она может попасть в Формулу 1 в 2024 году. Однако следующий сезон Флерш намерена посвятить Ф3.

«Я провожу первый год в Ф3, – сказал Флерш. – Как было у Мика Шумахера, следующий шаг – Ф2. Этот путь предписан FIA. В Ф2 я также [как в Ф3] намерена провести два года. Так что путь [до Ф1] займет от четырех до пяти лет».

Отметим, что в последний раз побеждала Флерш в 2015 году в юниорской серии Ginetta, а на подиуме не стояла с 2017 года.