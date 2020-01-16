Флерш раскритиковала Ferrari за поиск женщин в молодежную программу
Софии Флерш, которая стала широко известна после серьезной аварии на Гран При Макао в 2018-м, не понравилось стремление Ferrari целенаправленно искать девушек для своей Академии.
В конце прошлого года руководитель Скудерии Маттиа Бинотто заявил, что Академия Ferrari начнет поиск девушек, которые могли бы вступить в ее ряды.
«Мы увеличиваем число членов академии в следующем году, – сказал Бинотто журналистам в Маранелло. – К нам присоединится несколько человек. Я не могу сказать, сколько их и кто это будет, но мы работаем над этим. Академия также ищет девушек на будущее – женщины должны стать частью программы подготовки Ferrari».
Недавно 19-летняя София Флерш увидела комментарии Бинотто, опубликованные пресс-службой Формулы 1. И возмутилась.
«И такой настрой у современных людей? До тех пор, пока мы [женщины] являемся просто маркетинговым персоналом в гонках, ничего не изменится. Мы должны показать, что мы равны. Как это сделала Мишель Мутон», – написала Флерш в твиттере.
Француженка Мишель Мутон, которой сейчас 68 лет, была одной из первых гонщиц, которые смогли добиться успеха в автоспорте. Она одержала четыре победы и заняла второе место в мировом раллийном чемпионате в 1982 году.
В прошлом году Флерш выступала в европейском чемпионате Formula Regional, где заняла седьмое место по итогам сезона.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|София Флёрш
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Флерш раскритиковала Ferrari за поиск женщин в молодежную программу
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